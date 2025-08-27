Overwatch 2 : Obtenez jusqu'à 77 loot boxes gratuitement avec cet événement en jeu

Pour faire découvrir le mode Stadium aux joueurs, Overwatch 2 propose temporairement un événement inédit en collaboration avec un célèbre joueur de basket-ball. En participant, vous pourrez obtenir gratuitement une multitude de loot boxe et plus encore.
Lancé le 22 avril 2025, le mode Stadium
est l'une des grandes nouveautés de l'année 2025 dans Overwatch 2
. S'il a rapidement conquis les joueurs les plus réguliers, Blizzard souhaite faire connaître ce mode dans lequel deux équipes de 5 joueurs s'affrontent dans un BO7 nerveux et riche en surprises. Alors que la saison 18 vient officiellement de commencer, elle s'accompagne d'un événement temporaire aux allures de collaboration baptisé « Joue-la comme Luka »
.
Une collaboration entre Overwatch 2 et un vrai champion, aussi bien sur le parquet qu'en parties classées
La collaboration met à l'honneur Luka Dončić
, joueur de basket-ball d'origine slovène et membre de l'équipe NBA des Lakers de Los Angeles. Si ce crossover peut sembler étonnant, le basketteur a confié être un fervent admirateur et un joueur régulier d'Overwatch 2. Sur le site officiel du jeu, un encart précise que Luka Dončić est un joueur de « rang Grande maîtrise (et qui joue principalement Cassidy) »
.
Le champion propose donc aux débutants et aux joueurs confirmés de tester sa configuration personnelle avec Cassidy, mais aussi Zarya et Lucio, ses autres héros fétiches. En plus de ce cadeau, « Joue-la comme Luka » permet de participer à un événement unique, gratuit et d'obtenir des récompenses thématiques en validant une série de missions.
Jusqu'à 77 loot boxes à récupérer simplement en jouant des parties classiques ou en mode Stadium
L'événement « Joue-la comme Luka » est constitué d'une série d'objectifs à valider. Dès qu'une mission est remplie, les joueurs obtiennent des récompenses variées allant d'un porte-bonheur d'arme en forme de ballon de basket à un titre unique « Fine gachette 77 » en passant par un tag exclusif et des points d'expérience pour le Battle Pass
de la saison. Mais la récompense la plus convoitée reste les loot boxes gratuites. Pour les obtenir, vous devrez jouer un certain nombre de parties. Il est précisé que les parties jouées en mode Stadium et que les victoires comptent double dans la progression.
Pour obtenir les 77 loot boxes promises, vous devrez jouer 77 parties au total.
Tous les paliers représentant un nombre miroir (11, 22, 33... et ainsi de suite jusqu'à 77) seront récompensés par 11 loot boxes gratuites. Mais ne tardez pas pour en profiter !
L'événement Joue-la comme Luka est accessible dans Overwatch 2 du 26 août jusqu'au 15 septembre prochain
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commentaire (1)
Blizzard toujours coincé a 2017 avec ses lootboxes mdr 😭😭 et après ça s'étonne de pu avoir de joueurs