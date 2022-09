Overwatch 2 : Les nouveaux joueurs devront aussi débloquer les anciens héros

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les développeurs d'ont prévu tout un système de paliers et de progression pour celles et ceux qui mettent la main sur la licence pour la première fois, détaillé sur le site officiel . Un système présenté par les équipes de Blizzard comme un moyen de rendre la découverte du jeu progressive, permettant ainsi aux joueurs en herbe de se familiariser pas à pas avec les éléments du jeu.Cela permettra à la nouvelle communauté de maîtriser en premier lieu les fondamentaux avant de passer à des héros ou des modes plus avancés. Une initiative qui émanerait de nombreux retours que le studio aurait reçus sur le premier opus, évoquant que les nouveaux joueurs pouvaient se sentir dépassés par la diversité de personnages et de modes de jeu proposés. Selon les équipes de développement,Dans la continuité de cette volonté de rendre le jeu plus progressif,S'il fallait auparavant simplement atteindre un certain niveau sur son compte,La démarche a pour but de familiariser les joueurs tout en obtenant l'expérience nécessaire pour ne pas être débordés par les enjeux compétitifs. Une situation qui peut être source de frustration pour les nouveaux qui peinent à trouver leur place dans des parties plus exigeantes en termes de stratégie et de compréhension de la méta, mais aussi les anciens qui peuvent se trouver freinés par le manque d'expérience de leurs coéquipiers. Le but est de limiter les expériences de frustration, ce qui serait une façon de réduire la toxicité.Rendez-vous le 4 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch pour pouvoir découvrir, en free-to-play.