Overwatch 2 : Les changements prévus pour le JcJ présentés via un stream en février

Blizzard a, récemment, indiqué qu'une diffusion en direct, prévue pour le mois de février 2025, dévoilera les changements à venir sur Overwatch 2.

Overwatch 2 nous donne rendez-vous pour une diffusion en direct en février 2025

Groundbreaking PvP gameplay changes coming…



Watch Overwatch 2 Spotlight on February 12



📖 https://t.co/gO70YEYXQl pic.twitter.com/vHdvI7wj1z — Overwatch (@PlayOverwatch) January 29, 2025

Pour cette année 2025, Blizzard compte bien apporter quelques changements à l'expérience JcJ/PvP d'et a, d'ailleurs, prévu de dévoilerEn effet, comme indiqué dans un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise,(heure française). Ce stream sera retransmis sur la chaîne YouTube ainsi que la chaîne Twitch de la licence.Au cours de cette diffusion en direct,. De plus, les développeurs profiteront de l'occasion pour apporter « un aperçu des nouveaux personnages, des nouvelles cartes et tout le contenu à venir à partir du mois de février ».Selon les informations partagées, des créatrices et créateurs de contenuseront également au rendez-vous et diffuseront « en direct le nouveau gameplay dévoilé lors du coup de projecteur ». Remarquons, d'ailleurs, que les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'obtenir, en exclusivité, le modèle légendaire Lùcio cyber DJ en regardant « une heure de ce contenu ».Rendez-vous donc le 12 février 2025 pour en savoir plus quant à l'avenir d'. Pour rappel, le titre est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.est free-to-play, soit gratuit.