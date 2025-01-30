Overwatch 2 : Les changements prévus pour le JcJ présentés via un stream en février

Blizzard a, récemment, indiqué qu'une diffusion en direct, prévue pour le mois de février 2025, dévoilera les changements à venir sur Overwatch 2.
Pour cette année 2025, Blizzard compte bien apporter quelques changements à l'expérience JcJ/PvP d'Overwatch 2
et a, d'ailleurs, prévu de dévoiler davantage d'informations à ce sujet lors d'une diffusion en direct, programmée en février
.
Overwatch 2 nous donne rendez-vous pour une diffusion en direct en février 2025
En effet, comme indiqué dans un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Blizzard a prévu une diffusion en direct, soit « le coup de projecteur Overwatch 2 », le mercredi 12 février 2025, à 19h
(heure française). Ce stream sera retransmis sur la chaîne YouTube ainsi que la chaîne Twitch de la licence.
Au cours de cette diffusion en direct, les équipes en charge du titre révèleront de plus amples détails concernant les changements à venir sur Overwatch 2
. De plus, les développeurs profiteront de l'occasion pour apporter « un aperçu des nouveaux personnages, des nouvelles cartes et tout le contenu à venir à partir du mois de février
».
Selon les informations partagées, des créatrices et créateurs de contenu Overwatch 2
seront également au rendez-vous et diffuseront « en direct le nouveau gameplay dévoilé lors du coup de projecteur
». Remarquons, d'ailleurs, que les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'obtenir, en exclusivité, le modèle légendaire Lùcio cyber DJ en regardant « une heure de ce contenu
».
Rendez-vous donc le 12 février 2025 pour en savoir plus quant à l'avenir d'Overwatch 2
. Pour rappel, le titre est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Overwatch 2
est free-to-play, soit gratuit.
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