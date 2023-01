Overwatch 2 : L'un des duos les plus puissants du jeu bientôt nerf ?

Le duo Sojourn/Ange bientôt nerf ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques mois, le FPS bien connu de Blizzard, Overwatch, a fait peau neuve et porte désormais le nom d' Overwatch 2 . L'occasion pour de nombreux amateurs du jeu de se replonger dedans ou même pour une multitude d'autres de pouvoir enfin y jouer, puisqu'il est free-to-play.En plus d'apporter un changement dans la formation, qui passe de six à cinq joueurs, les développeurs ont également proposé à la communauté des cartes et des personnages flambants neufs. Cependant, certains d'entre eux posent déjà des soucis, notamment. Si celui-ci se trouve dans votre équipe, bien joué à vous, vous avez de grandes chances de remporter la victoire. S'il est contre vous, eh bien... Bon courage ! La capacité ultime de Sojourn est monstrueusement puissante et les joueurs ont bien compris que cela fonctionnait parfaitement bien avec Ange qui est capable d'augmenter les dégâts de ses alliés. De plus, celle-ci peut passer très rapidement en mode guérison et ainsi facilement porter secours à la DPS. Il est donc assez complexe d'en venir à bout, ce qui a énervé une bonne partie de la communauté ces derniers temps.Cette domination a été remarquée par les développeurs qui ont pris en compte les nombreuses plaintes de la communauté et affirmé qu'ils allaient faire quelque chose pour changer tout cela. Jodie Grace Mckaughan, la responsable de la communauté du jeu, a déclaré : « Je sais que ça fait mal en ce moment, surtout quand vous le voyez (le duo) si souvent dans vos parties. Nous aurons plus de choses à partager bientôt, mais des changements arrivent ! »Bien que cette réponse ne fasse aucune mention d'un possible nerf, nous pouvons facilement imaginer que c'est ce à quoi Jodie faisait référence. Sojourn a déjà subi des nerfs lors de précédentes mises à jour, mais ce n'est pas le cas de Ange. Serait-il possible que l'équipe en charge des patchs se concentre sur la guérisseuse plutôt que sur l'attaquante ? Ou bien les deux subiront peut-être un nerf ? Il faudra attendre encore un peu avant de le savoir, mais en attendant vous pouvez toujours abuser de la force de ce duo tant que cela est encore possible.