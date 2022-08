Overwatch 2 : Importez dès maintenant votre progression et vos skins d'Overwatch

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme annoncé par Blizzard, pour jouer à, les joueurs et les joueuses devront créer ou se connecter à leur compte Battle.net, et ce peu importe la plateforme de jeu utilisée. Cela permet, entre autres, de profiter deet donc d'importer sa progression, y compris les éléments cosmétiques débloqués, vers Overwatch 2.En effet, dès maintenant, il est possible de. Celles et ceux qui ne possèdent pas encore de compte Battle.net devront en créer un au préalable. Pour profiter de la progression multiplateforme, les joueurs doivent absolument associer leur(s) compte(s) Overwatch à un profil unique Battle.net et confirmer leur choix.Ainsi, grâce à cette association et après la fusion des comptes, qui aura lieu lors de la sortie d'Overwatch 2, les joueurs et les joueuses d'Overwatch pourront retrouver. Notons que si vous fusionnez plusieurs comptes, c'est le rang le plus élevé et les meilleures valeurs, en ce qui concerne les records, qui seront conservés.Si vous n'avez pas encore procédé à l'association de votre compte Overwatch à votre profil Battle.net, sachez qu'une FAQ dédiée est disponible sur le site officiel et vous indique la marche à suivre, tout en répondant à plusieurs questions.Rappelons qu'Overwatch 2 sera disponible, en free-to-play, dès le 4 octobre prochain, et ce sur la plupart des plateformes de jeu (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch). Overwatch 2 proposera trois nouveaux Héros, notamment Sojourn et Reine des Junkers. Le soft disposera également d'un passe de combat.