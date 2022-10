Overwatch 2 : Comment inviter et jouer avec des amis ?

Inviter et jouer avec des amis sur Overwatch 2

Lancez le jeu Overwatch 2.

Une fois dans le menu principal, cliquez sur « Social » en haut à droite (près de votre nom).

Sélectionnez « Ajouter un contact ».

Demandez à vos amis leur BattleTag ou leur adresse mail, puis rentrez les informations dans la case adéquate. Le BattleTag est le pseudo renseigné lors de la création d'un compte Battle.net. Il se termine par # et une série de chiffres.

Attendez que vos amis reçoivent et acceptent votre demande.

Dès que vos amis figurent dans votre liste de contacts, vous pouvez les inviter dans votre escouade en cliquant sur « + », symbole disponible à côté de leur nom quand ils sont en ligne.

Rappelons que contrairement à son aîné, Overwatch 2 se joue en 5 vs 5.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis le début du mois d'octobre 2022,est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Rappelons que le titre est cross-play. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent former des équipes et jouer avec leurs amis, peu importe la plateforme de jeu utilisée. Ci-dessous, nous vous expliquonssurn'est en rien compliqué. D'ailleurs, la manipulation, décrite ci-dessous, ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Celle-ci s'applique à tous les cas de figure, que vous et vos amis soyez sur consoles PlayStation, Xbox ou bien sur PC et Nintendo Switch.Notons que si vous jouez àsur PC et que c'est également le cas pour vos amis, vous pouvez aussi vous ajouter via le launcher Battle.net. Pour cela, lancez l'application Battle.net. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, cliquez sur l'icône « Ajouter un contact », figurant en dessous de votre nom, en haut à droite du launcher. Renseignez le BattleTag/l'adresse mail de votre ami, qui devra ensuite accepter votre demande. Une fois que c'est fait et après avoir lancé, vous devriez voir votre ami dans votre liste de contacts, depuis l'onglet « Social ».Pour rappel,est disponible, et ce gratuitement, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.