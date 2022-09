Overwatch 2 : Comment débloquer les parties compétitives en tant que nouveau joueur ?

Débloquer les parties compétitives sur Overwatch 2 en tant que nouveau joueur

Terminer « une première expérience utilisateur (FTUE, pour « First Time User Experience ») ».

« (FTUE, pour « First Time User Experience ») ». Remporter 50 parties rapides.

[...] Ceci leur permettra de se préparer aux plus grandes attentes qu'impliquent les parties compétitives, tout en assurant aux habitués que leurs équipiers auront quand même une certaine expérience de jeu. Lors de ce processus, nous analyserons leur niveau afin d'optimiser le matchmaking de façon à ce que tout le monde y trouve son compte [...]

Tout comme son aîné, le PvP d'propose des parties rapides, mais aussi compétitives. Or,ne sont pas d'emblée accessibles aux nouvelles joueuses et nouveaux joueurs, sur ce deuxième opus de la licence de Blizzard. Ces derniers doivent effectuer certaines actions pour, dans ce qui suit.Dans un article datant du 28 septembre, disponible sur le site officiel, Blizzard a apporté quelques informations concernant les parties compétitives dans. Le studio de développement écrit : « [...] il nous faut une expérience compétitive améliorée pour les anciens joueurs et joueuses, aussi bien dans leur intérêt que dans celui de leurs camarades ».Ainsi, un peu plus loin dans ledit article, Blizzard indique que, notamment celles et ceux qui auront créé un compte le 4 octobre 2022 (date de lancement d'. Pour cela, il convient de :De ce fait, débloquer les parties compétitives n'est en rien compliqué, mais demande un certain temps de jeu. Ce qui permet à chacun de prendre en main le gameplay et d'essayer différents personnages, par exemple. D'ailleurs, à ce sujet, Blizzard explique pourquoi ce système est mis en place :Finalement, comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses ayant lancé et joué à des parties compétitives surpremier du nom y auront accès dès le lancement officiel d'Pour rappel,est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.