Overwatch 2 : Comment changer son pseudo ?

Comment changer son pseudo sur Overwatch 2 ?

Rendez-vous sur le site Battle.net. Si vous êtes sur PC, vous pouvez également aller sur le launcher Battle.net. Or, accéder à votre compte ouvrira une page sur votre navigateur. De ce fait, pour gagner du temps, nous vous recommandons d'effectuer la manipulation, dès le départ, sur un navigateur.

Connectez-vous à votre compte.

Allez ensuite dans « Configuration du compte », en cliquant sur votre profil.

Sélectionnez « Détails du compte » dans la liste positionnée à gauche.

Descendez jusqu'à voir la mention « BattleTag ».

Vous pourrez alors modifier votre BattleTag en cliquant sur « Mettre à jour ».

Il ne vous reste plus qu'à renseigner votre nouveau pseudo et le valider.

Vous avez ainsi modifié votre BattleTag et, de ce fait, changé votre pseudo pour Overwatch 2 (et autres jeux Blizzard).

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est disponible depuis le début du mois d'octobre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi PC et Nintendo Switch. Pour y jouer, les joueurs et les joueuses doivent nécessairement avoir un compte Battle.net. D'ailleurs, c'est(BattleTag) au moment de la création du compte Battle.net qui, et plus généralement sur tous les jeux Blizzard.De ce fait,est possible. Pour cela, il convient donc de. Nous vous indiquons comment faire dans ce qui suit.Modifier son BattleTag n'est en rien compliqué et ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Si vous ne savez pas comment faire, il vous suffit de suivre les étapes décrites ci-dessous :Notons que si vous changez votre BattleTag pour la première fois, la modification est gratuite. Néanmoins, si à l'avenir, vous désirez de nouveau le modifier, il va vous falloir acheter un changement de BattleTag, moyennant tout de même la somme de 10,00 € à l'heure où ces lignes sont écrites.Pour rappel,est disponible en free-to-play sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.