Overwatch 2 bientôt décliné en série animée façon Arcane ?



le 27 août 2025 à 15h04 Publié par Justine Manchuelle le 27 août 2025 à 15h04

Depuis les débuts de la franchise, Overwatch 2 et son aîné ont eu droit à de nombreux courts-métrages animés présentant ses héros et son univers. Mais est-ce que le titre pourrait aller encore plus loin et avoir droit à sa propre série ?