Overwatch 2 bientôt décliné en série animée façon Arcane ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 août 2025 à 15h04
Depuis les débuts de la franchise, Overwatch 2 et son aîné ont eu droit à de nombreux courts-métrages animés présentant ses héros et son univers. Mais est-ce que le titre pourrait aller encore plus loin et avoir droit à sa propre série ?
Overwatch 2 bientôt décliné en série animée façon Arcane ?
En quelques années, les séries animées dérivées de jeux vidéo se sont multipliées, principalement sur Netflix. Du Cuphead Show à Arcane en passant par Castlevania ou encore Cyberpunk: Edgerunners, tous ces univers ont su envouter les joueurs confirmés mais également les spectateurs les plus curieux.

De fait, il est légitime de penser qu'Overwatch 2 pourrait intégrer cette liste au vu de son vaste univers et de sa galerie de personnages hauts en couleur. D'ailleurs, Aaron Keller a récemment été interrogé sur le sujet.

Overwatch 2 à la sauce Arcane, une idée qui séduit Aaron Keller mais…

Lors d'un entretien avec les journalistes de GameSpot, le directeur d'Overwatch 2 a partagé son opinion sur la possible création d'une série animée Overwatch 2. Quand les journalistes ont demandé si le titre de Blizzard souhaitait marcher dans les traces d'Arcane, Aaron Keller s'est montré très enthousiaste. 
L'équipe adorerait voir quelque chose comme ça sortir. Vous savez, nous sommes aussi fans de ces séries et de ces univers. Avoir quelque chose comme ça pour Overwatch serait vraiment génial. Mais je ne peux pas vraiment discuter des projets futurs de ce genre pour le moment.
Cette dernière phrase sous-entend qu'une série animée Overwatch 2 n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Pourtant, un projet de ce genre a failli voir le jour. 

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Un projet de série Netflix déjà évoqué, mais rapidement abandonné ?

En 2020, le journaliste Jason Schreier évoquait un possible partenariat entre Netflix et Blizzard. S'il s'agit de simples rumeurs, le géant du streaming comptait s'associer au célèbre studio en vue de créer des adaptations pour Diablo, Warcraft et Overwatch. Cependant, le journaliste ne précisait pas à l'époque si ces adaptations étaient en live action ou s'il s'agissait de séries animées. Toutefois, les rumeurs suggèrent que l'accord n'aurait pas abouti suite à un désaccord avec un cadre de Blizzard.

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Pourtant, une adaptation d'Overwatch 2 serait idéale pour séduire un nouveau public, mais également pour étoffer le lore et les histoires du jeu. Le mode PvE aurait dû combler ce manque, mais il n'a finalement pas vu le jour. Toutefois, Aaron Keller est intéressé par l'idée de voir Overwatch 2 adapté en série. Affaire à suivre donc !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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