Overwatch 2 annonce son prochain tank, qui est jouable pendant quelques jours

Blizzard a, récemment, dévoilé des informations concernant le prochain tank qui intégrera le roster d'Overwatch 2 et en a profité pour annoncer que celui-ci est jouable pendant une durée déterminée.

Hazard, un nouveau tank, débarque bientôt sur Overwatch 2

Depuis sa sortie,étoffe son roster de personnages jouables, et ce, au fil des saisons. D'ailleurs, Blizzard a annoncé, il y a peu de temps, queEn effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Cette annonce est notamment accompagnée d'un trailer, dont la durée est proche de deux minutes, mettant en scène le fameux personnage jouable mais aussi la faction « les Phreaks ».Blizzard en a profité pour préciser que. De ce fait, pendant ces quelques jours, la communauté pourra se faire une première idée du gameplay du tank, avant son arrivée officielle dans le roster d'via la prochaine saison. Nul doute que nous aurons, prochainement, de plus amples détails concernant les compétences de ce nouveau Héros. D'après les informations disponibles en jeu, la saison 14 devrait se rendre disponible le 10 décembre 2024.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Le FPS de Blizzard est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.