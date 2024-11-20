Overwatch 2 annonce son prochain tank, qui est jouable pendant quelques jours

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2024 à 11h14
Blizzard a, récemment, dévoilé des informations concernant le prochain tank qui intégrera le roster d'Overwatch 2 et en a profité pour annoncer que celui-ci est jouable pendant une durée déterminée.
Overwatch 2 annonce son prochain tank, qui est jouable pendant quelques jours
Depuis sa sortie, Overwatch 2 étoffe son roster de personnages jouables, et ce, au fil des saisons. D'ailleurs, Blizzard a annoncé, il y a peu de temps, que son FPS va prochainement se doter d'un nouveau tank, qui est, d'ailleurs, jouable pendant plusieurs jours.

Hazard, un nouveau tank, débarque bientôt sur Overwatch 2

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Blizzard a indiqué qu'Hazard, soit un nouveau tank, se rendra disponible sur Overwatch 2 par le biais de la saison 14. Cette annonce est notamment accompagnée d'un trailer, dont la durée est proche de deux minutes, mettant en scène le fameux personnage jouable mais aussi la faction « les Phreaks ».

Blizzard en a profité pour préciser que les joueurs et les joueuses peuvent essayer, gratuitement, Hazard sur Overwatch 2 à partir du 22 novembre 2024, et ce, jusqu'au 25 novembre. De ce fait, pendant ces quelques jours, la communauté pourra se faire une première idée du gameplay du tank Hazard, avant son arrivée officielle dans le roster d'Overwatch 2 via la prochaine saison. Nul doute que nous aurons, prochainement, de plus amples détails concernant les compétences de ce nouveau Héros. D'après les informations disponibles en jeu, la saison 14 devrait se rendre disponible le 10 décembre 2024.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Overwatch 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Le FPS de Blizzard est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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