Mana Books : Le roman Overwatch 2 - Sojourn disponible

Caractéristiques

Type : Roman

Roman Nombre de pages : 240

240 Format : 140 x 203 cm

140 x 203 cm Prix : 13 €

Histoire

La guerre Omniaque



L'histoire de Sojourn







Mana books

Corpse Party : Blood Covered T01

Assassin's Creen Dynastie T05

Dragon Quest : Les Héritiers de l'Emblème T26

L'art et la création de Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons un léger rappel de l'histoire concernantsur Overwatch.Les Omniums, des robots intelligents, ont su être pacifiés afin de cohabiter avec les humains grâce à d'éminentes évolutions technologiques. La vie sur terre était donc paisible et chacun œuvrait au bien être de cette dernière. Seulement voilà, les Omniums finirent par se rebeller sans pour autant en expliquer la cause, laissant cette histoire dans l'obscurité la plus totale.Bien que la Russie soit la première nation à connaitre le feu des machines, le reste du globe ne se fait pas attendre tandis que les Omniums détruisent, sur leur passage, villes, villages et tous signes de vie. Si cela ne suffisait pas,, unités robotiques en mesure de changer de configuration pour ressembler à une arme de guerre, contre leurs créateurs. Le monde connait ainsiC'est dans ce laps de temps que vient s'intégrer le Romanqui narre les péripéties d'une jeune et brillante capitaine canadienne du nom de Vivian Chase qui, durant cette période de trouble, refuse d'abandonner son pays aux mains des robots.Pour contrer l'évasion et permettre la libération du Canada, elle va avoir besoin de ressources, et seule une organisation peut l’aider à mettre un terme à cette invasion :. Pourtant, ce n'est pas l'équipe de rêve qui frappe à sa porte et Chase se retrouve dans l'obligation de collaborer avec un ingénieur suédois grognon, un Américain issu du programme d’amélioration des soldats en froid avec son commandant et une grande scientifique dont les rêves de révolution en matière de robotique ne sont pas étrangers à la crise.La grande aventure commence ici, même si le groupe formateurest déjà bien conscient des risques auxquels ils s'exposent et est prêt à y laisser la vie si cela permet de renverser l'omnium.est disponible en Librairie depuis le 2 février 2023 au prix recommandé de 13 €.Très axée sur les jeux vidéo et la pop culture, Mana Books est une maison d'édition connectée proposant des ouvrages sous toutes leurs formes qu'il s'agisse de Manga, BD, Roman ou autre. Vos séries, jeux et animés préférés ont de grande chance de se retrouver dans leur catalogue, déjà étoffé par des licences telles que Elden Ring, Assassin's Creed ou même Friends.Par ailleurs, voici une liste des sorties à venir pour février 2023 :