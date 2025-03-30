Blizzard envisagerait-il d'abandonner le nom Overwatch 2 ?

Une nouvelle fuite concernant la Saison 16 d'Overwatch 2 suscite des interrogations chez les fans : Blizzard serait-il sur le point de retirer définitivement le chiffre « 2 » du titre de son FPS multijoueur ? Selon des informations récemment apparues sur Twitter, le studio prévoirait en effet de modifier les appellations des skins, un changement subtil qui pourrait annoncer une évolution majeure.
Une fuite intrigante révélée sur Twitter
C'est l'utilisateur X (Twitter) SkaVorah
qui est à l'origine de cette révélation surprenante. Dans une série d'images leakées, on peut observer un changement dans la terminologie des skins : Les skins d'Overwatch 1 deviendraient les skins « Classic »
, ceux d'Overwatch 2 prendraient désormais le nom de skins « Valorous »
.
Cette modification apparemment anodine fait penser à certains joueurs que Blizzard pourrait tout simplement abandonner le terme « Overwatch 2 » et revenir à une marque unique : « Dites adieu à 'Overwatch 2', apparemment. Il semble qu'ils abandonnent le '2'.
», prétend SkaVorah sur X.
Une évolution logique pour un jeu-service en perpétuelle mutation ?
Si cette rumeur venait à se confirmer, elle serait cohérente avec une réflexion qui anime depuis longtemps les fans des jeux-service : ne serait-il pas préférable d'abandonner l'idée de « suites
» au profit d'une expérience évolutive constante, à l'image de jeux comme Destiny ou Fortnite ?
Blizzard semble en effet avoir du mal à maintenir l'intérêt pour cette notion de suite numérotée, surtout depuis les multiples controverses ayant entouré Overwatch 2 depuis son lancement.
Un partenariat Gundam prévu pour la Saison 16
La fuite révèle également une collaboration très attendue avec Gundam
, une franchise culte au Japon, pour probablement fêter le 30ème anniversaire de la série d'animation : Gundam Wing. Les images montrent :
- Le nouvel écran principal de la Saison 16,
- Une apparence mythique intitulée Juno Mythic,
- Diverses apparences inspirées par Gundam.
Cette collaboration pourrait relancer l'intérêt pour le jeu en attirant à nouveau une audience passionnée par cette célèbre franchise d'anime et de manga.
Blizzard ne confirme pas, mais les joueurs s'interrogent
Comme toujours, cette information reste à prendre avec prudence tant que Blizzard n'a pas officiellement communiqué à ce sujet. Cependant, la possibilité d'un retour à un simple « Overwatch
» semble crédible au vu des réactions mitigées à l'égard du second opus et du modèle économique actuel.
En attendant une déclaration officielle d'Activision Blizzard, cette fuite aura eu le mérite de relancer les débats et les spéculations autour de l'avenir de la célèbre franchise.
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