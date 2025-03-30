Blizzard envisagerait-il d'abandonner le nom Overwatch 2 ?



le 30 mars 2025 à 13h01 Publié par Florian Lelong le 30 mars 2025 à 13h01

Une nouvelle fuite concernant la Saison 16 d'Overwatch 2 suscite des interrogations chez les fans : Blizzard serait-il sur le point de retirer définitivement le chiffre « 2 » du titre de son FPS multijoueur ? Selon des informations récemment apparues sur Twitter, le studio prévoirait en effet de modifier les appellations des skins, un changement subtil qui pourrait annoncer une évolution majeure.