Sorti au cours de l'année 2021, le looter-shooter de People Can Fly, Outriders, s'est rendu disponible sur la plupart des plateformes de jeu. À la fin de ce mois de juin, le titre doit accueillir une nouvelle extension, nommée « Worldslayer ». Or, en attendant, les joueurs et les joueuses peuvent s'essayer gratuitement au soft, selon une durée déterminée.

En effet, depuis ce lundi 20 juin, et jusqu'au jeudi 23 juin à 19h, Outriders profite d'un essai gratuit sur Steam. Ainsi, celles et ceux n'y ayant jamais joué peuvent s'essayer au soft afin de se faire leur propre idée de la dernière production vidéoludique de People Can Fly, sans avoir à débourser un seul centime. Notons, également, que la fonctionnalité dite « cross-play » est disponible.



Par ailleurs, toutes les joueuses et tous les joueurs ayant profité de cet essai gratuit, et achetant le jeu par la suite, conserveront leur progression.

Finalement, rappelons que l'extension « Worlslayer » arrive dès le 30 juin, sur toutes les plateformes de jeu. Il est d'ores et déjà possible d'acheter cette mise à jour. Toutes les personnes l'ayant précommandé obtiendront un accès anticipé et pourront ainsi profiter de l'extension dès le 28 juin. Nous vous avions concocté un article récapitulatif quant au contenu de « Worldslayer ».