Outriders n'a pas généré de bénéfices, selon People Can Fly

Le titre à la troisième personne de People Can Fly, Outriders, est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu en 2021. Et si le soft va prochainement accueillir une toute nouvelle extension , nommée « Worldslayer », il semblerait qu'Déjà en août de l'année 2021, le studio. Malheureusement, c'est apparemment toujours le cas en 2022, d'après le dernier rapport financier . Selon les développeurs, cela serait dû au fait que les ventes d'Outriders n'aient et n'ont pas encore réussi à récupérer les coûts de développement, de marketing et de distribution, qui ont été investis par Square Enix.

People Can Fly a écrit : « Le Groupe n'a reçu aucune redevance de l'éditeur pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui signifie qu'à la date de clôture, le produit net de la vente d'Outriders était insuffisant pour récupérer les coûts et dépenses encourus par l'éditeur pour développer, distribuer et promouvoir le titre ». Si le studio avait perçu des redevances, depuis la fin de l'année 2021, ils auraient été tenus de le préciser dans ledit rapport. Or, aucune mention n'est faite à ce sujet. De ce fait, même après un an, Outriders n'est toujours pas rentable.



Par ailleurs, People Can Fly ne semble pas serein quant aux futures ventes du titre : « Rien ne garantit que le produit net de la vente d'Outriders, au cours des périodes futures, sera suffisant pour que l'éditeur récupère les coûts encourus et verse des redevances au Groupe ».

Pour rappel, est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.