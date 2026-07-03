ONTOS sort du silence et révèle la raison de son absence au Summer of Gaming

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 juillet 2026 à 14h35
Si vous attendiez ONTOS avec impatience, cette mauvaise nouvelle risque de vous décevoir. Mais Frictional Games a tenu à rassurer sa communauté
ONTOS sort du silence et révèle la raison de son absence au Summer of Gaming

Présenté pour la première fois lors des Game Awards 2025, ONTOS se présente comme le successeur spirituel de SOMA. Mais depuis le début de l'année 2026, le dernier-né de Frictional Games n'a donné que peu de nouvelles. Seule une interview de son directeur créatif donnait quelques informations sur ses éléments horrifiques et sur son gameplay. 

À lire également

ONTOS compte bien vous faire peur à sa manière avec « des thèmes profonds et troublants »

ONTOS compte bien vous faire peur à sa manière avec « des thèmes profonds et troublants »

Mais depuis, ONTOS semble être aux abonnés absents. Beaucoup espéraient une nouvelle vidéo lors du Summer Game Fest, mais le jeu était toujours silencieux. La raison de cette absence vient d'être dévoilée et elle va décevoir les passionnés d'horreur. 

Le lancement d'ONTOS repoussé à 2027

ontos-rats

Dans un message publié le 2 juillet 2026 sur le compte officiel du jeu, les créateurs ont annoncé qu'ONTOS ne sortirait finalement pas en 2026. Le lancement a été décalé à 2027, sans fenêtre de sortie plus précise à l'heure où ces lignes sont rédigées. 

Toutefois, Frictional Games a tenu à rassurer les joueurs en ajoutant une petite note. Celle-ci indique que « Nous avons hâte de partager bientôt plus de détails sur Ontos, nos personnages et notre univers. ». Les joueurs auront donc bientôt accès à de nouvelles informations, mais la patience est une nouvelle fois de mise.

Plusieurs théories en ligne sur les raisons de ce report

ontos-salle-lumieres

Même si la raison officielle n'a pas été dévoilée, plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce report. Le premier est directement mentionné dans le message : « ONTOS est notre jeu le plus ambitieux à ce jour, tant par sa taille et son envergure que par la profondeur et la complexité de notre histoire et de notre gameplay ». Étant un jeu particulièrement ambitieux, les développeurs peuvent avoir besoin de plus de temps pour donner vie à cet univers horrifique.

Mais une deuxième hypothèse a émergé en ligne : le report pourrait être lié au calendrier très chargé de cette fin d'année 2026. À cause de la sortie de GTA 6, la quasi-totalité des éditeurs et développeurs ont décidé de décaler le lancement de leurs titres de fin d'année. La plupart des titres sortiront donc entre début septembre et fin octobre. Pour éviter cette concurrence massive ainsi que celle du début d'année 2027, Frictional Games a peut-être préféré décaler la sortie d'ONTOS. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

ONTOS a nécessité plus de 10 ans de développement pour une très bonne raison
ONTOS 03 septembre 2026

ONTOS a nécessité plus de 10 ans de développement pour une très bonne raison

Depuis sa révélation, ONTOS est souvent présenté comme le successeur spirituel de SOMA. Mais ses créateurs ont confié qu'il en reprendrait plusieurs idées centrales et qu'il a fallu plus de 10 ans pour les concrétiser.
ONTOS montre son gameplay et invite les joueurs à expérimenter
ONTOS 26 août 2026

ONTOS montre son gameplay et invite les joueurs à expérimenter

Il a été l'un des jeux les plus dérangeants de l'Opening Night Live 2026. Mais ONTOS s'est dévoilé un peu plus à travers une nouvelle vidéo de gameplay où un seul mot d'ordre règne : la liberté d'action.
ONTOS compte bien vous faire peur à sa manière avec « des thèmes profonds et troublants »
ONTOS 09 janvier 2026

ONTOS compte bien vous faire peur à sa manière avec « des thèmes profonds et troublants »

Lors d'une récente interview, le directeur créatif de Frictional Games a partagé de nouveaux détails sur ONTOS. Or, cette suite spirituelle de SOMA est déterminée à vous plonger dans une ambiance à la fois angoissante et perturbante.

commentaire (0)