ONTOS sort du silence et révèle la raison de son absence au Summer of Gaming

Si vous attendiez ONTOS avec impatience, cette mauvaise nouvelle risque de vous décevoir. Mais Frictional Games a tenu à rassurer sa communauté

Présenté pour la première fois lors des Game Awards 2025, ONTOS se présente comme le successeur spirituel de SOMA. Mais depuis le début de l'année 2026, le dernier-né de Frictional Games n'a donné que peu de nouvelles. Seule une interview de son directeur créatif donnait quelques informations sur ses éléments horrifiques et sur son gameplay.

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Mais depuis, ONTOS semble être aux abonnés absents. Beaucoup espéraient une nouvelle vidéo lors du Summer Game Fest, mais le jeu était toujours silencieux. La raison de cette absence vient d'être dévoilée et elle va décevoir les passionnés d'horreur.

Le lancement d'ONTOS repoussé à 2027

Dans un message publié le 2 juillet 2026 sur le compte officiel du jeu, les créateurs ont annoncé qu'ONTOS ne sortirait finalement pas en 2026. Le lancement a été décalé à 2027, sans fenêtre de sortie plus précise à l'heure où ces lignes sont rédigées.

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ONTOS is our most ambitious game to date, both in terms of its size and scale, and in the depth and layers of our story and gameplay.



In order to deliver this vision, we have decided to push the release of ONTOS to 2027.



We look forward to sharing more updates about… pic.twitter.com/QUllB7afdu — ONTOS (@ONTOS_Official) July 2, 2026

Toutefois, Frictional Games a tenu à rassurer les joueurs en ajoutant une petite note. Celle-ci indique que « Nous avons hâte de partager bientôt plus de détails sur Ontos, nos personnages et notre univers. ». Les joueurs auront donc bientôt accès à de nouvelles informations, mais la patience est une nouvelle fois de mise.

Plusieurs théories en ligne sur les raisons de ce report

Même si la raison officielle n'a pas été dévoilée, plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce report. Le premier est directement mentionné dans le message : « ONTOS est notre jeu le plus ambitieux à ce jour, tant par sa taille et son envergure que par la profondeur et la complexité de notre histoire et de notre gameplay ». Étant un jeu particulièrement ambitieux, les développeurs peuvent avoir besoin de plus de temps pour donner vie à cet univers horrifique.

Mais une deuxième hypothèse a émergé en ligne : le report pourrait être lié au calendrier très chargé de cette fin d'année 2026. À cause de la sortie de GTA 6, la quasi-totalité des éditeurs et développeurs ont décidé de décaler le lancement de leurs titres de fin d'année. La plupart des titres sortiront donc entre début septembre et fin octobre. Pour éviter cette concurrence massive ainsi que celle du début d'année 2027, Frictional Games a peut-être préféré décaler la sortie d'ONTOS.