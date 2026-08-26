ONTOS montre son gameplay et invite les joueurs à expérimenter

Il a été l'un des jeux les plus dérangeants de l'Opening Night Live 2026. Mais ONTOS s'est dévoilé un peu plus à travers une nouvelle vidéo de gameplay où un seul mot d'ordre règne : la liberté d'action.

Absent lors du Summer Games Fest, ONTOS avait surpris sa communauté en annonçant un report de son lancement, initialement prévu en 2026. Dans un message publié sur X, les développeurs expliquaient que le titre était repoussé à 2027, mais que « plus de détails » seraient partagés prochainement.

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La promesse a été tenue lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026. Un nouveau trailer du titre a été diffusé lors de la cérémonie et il joue une nouvelle fois sur l'horreur. Mais cette fois-ci, une différence est mise en avant : vous pouvez être l'acteur de ces visions dérangeantes.

Agissez comme un scientifique fou ou choisissez la voie de la raison face aux énigmes du titre

Rappelons que l'intrigue d'ONTOS nous met dans la peau d'Aditi Amani, jeune ingénieure qui explore l'hôtel Samsara. Celle-ci y enquête notamment sur les travaux de son père, réalisés au sein même de l'établissement. Cependant, les expériences en question ne laisseront personne indifférent. Cette nouvelle vidéo de gameplay le prouve en montrant un cobaye inconscient ayant plusieurs objets plantés dans le crâne et qui semble relié à un mur de rats.

Si cela ne suffit pas pour créer un sentiment d'inconfort, ONTOS insiste en suggérant que le joueur est libre d'agir comme il le souhaite. Face à une énigme ou une expérience, il est libre de tester et d'agir comme il le souhaite. Toutefois, chaque action a des conséquences qui peuvent se manifester immédiatement ou plus tard dans l'aventure.

Préparez-vous à un certain malaise face aux situations dérangeantes d'ONTOS

Le trailer montre d'autres plans inquiétants comme une demi-tête privée de mâchoire et raccordée à des fils, une personne à la peau couverte de champignons, une autre en train de brûler dans un feu violet… Une chose est sûre : ONTOS est déterminé à nous faire peur en privilégiant les atmosphères inquiétantes et dérangeantes.

Si le titre n'a toujours pas de date de sortie, il devrait arriver courant 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.