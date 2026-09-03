ONTOS a nécessité plus de 10 ans de développement pour une très bonne raison

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 septembre 2026 à 15h37
Depuis sa révélation, ONTOS est souvent présenté comme le successeur spirituel de SOMA. Mais ses créateurs ont confié qu'il en reprendrait plusieurs idées centrales et qu'il a fallu plus de 10 ans pour les concrétiser.
ONTOS a nécessité plus de 10 ans de développement pour une très bonne raison

ONTOS est une expérience qui dérange autant qu'elle fascine. Depuis sa première présentation officielle lors des Game Awards 2025, le titre a peu fait parler de lui. Mais il a intrigué les visiteurs et les spectateurs de la gamescom 2026 avec une nouvelle séquence de gameplay. 

Si ses expériences déroutantes impliquant des rats et un cerveau humain reliés entre eux ont choqué, un détail troublant a récemment été dévoilé par le directeur créatif du titre, Thomas Grip. Lors d'un entretien avec le PlayStation Blog, il a notamment évoqué le très long temps de développement du projet

Des années de développement nécessaires pour inciter les joueurs d'ONTOS à se questionner 

ontos-rats (1)

Imaginer un jeu de A à Z est un processus très long qui nécessite généralement plusieurs années de travail. Mais savoir que le développement d'ONTOS a commencé peu de temps après les débuts de SOMA est surprenant. Toutefois, Thomas et son équipe ont profité de leur élan créatif pour explorer des thèmes similaires dans ONTOS : la conscience, l'identité et les éléments qui définissent une âme. 

D'ailleurs, l'un des éléments vus dans la séquence de gameplay résume bien ce lien avec les trois thèmes : les fameux rats. Dès les premières images montrées, ONTOS a marqué les esprits avec son mur de rats connectés les uns aux autres pour créer un immense serveur. Thomas Grip confie adorer cette idée, même s'il avoue qu'elle est vraiment improbable. Néanmoins, il espère qu'elle ouvrira la voie à une série de réflexions chez les joueurs. 

Notre espoir est que ces installations servent de catalyseurs à d'autres pensées et questionnements. Est-ce que les rats sont aussi conscients ? Est-ce que deux êtres conscients peuvent habiter le même substrat physique ? Je pense que c'est un bon avant-goût de ce que nous souhaitons proposer avec Ontos.

Une liberté et une rejouabilité qui impacteront votre perception 

ontos-sphere

Comme cela avait déjà été montré dans la séquence de gameplay, le choix sera laissé au joueur. Il existera plusieurs manières de résoudre un puzzle ou un problème, offrant une certaines jouabilité au titre. Mais votre sens moral sera vraiment mis à l'épreuve lors de votre première partie. Le mur de rats reflètera-t-il le meilleur ou le pire de chacun ? 

Pour cela, il faut encore patienter. ONTOS devrait sortir dans le courant de l'année 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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