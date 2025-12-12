ONTOS, le successeur spirituel de SOMA s'annonce comme une véritable révolution narrative



le 12 décembre 2025 à 10h45 Publié par Florian Lelong le 12 décembre 2025 à 10h45

Frictional Games a profité des Game Awards 2025 pour lever le voile sur ONTOS. Ce thriller psychologique, décrit comme la suite spirituelle de SOMA, promet une plongée vertigineuse dans la nature du réel avec l'acteur Stellan Skarsgård, dès 2026 sur PC et consoles.