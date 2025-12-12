ONTOS, le successeur spirituel de SOMA s'annonce comme une véritable révolution narrative

Frictional Games a profité des Game Awards 2025 pour lever le voile sur ONTOS. Ce thriller psychologique, décrit comme la suite spirituelle de SOMA, promet une plongée vertigineuse dans la nature du réel avec l'acteur Stellan Skarsgård, dès 2026 sur PC et consoles.
C'est une annonce qui résonne particulièrement fort pour les amateurs d'expériences narratives intenses. Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, le studio suédois Frictional Games, à qui l'on doit les monuments de l'angoisse que sont Amnesia et Penumbra, a officialisé son grand retour. En partenariat avec l'éditeur Kepler Interactive, les développeurs ont présenté ONTOS
, un thriller de science-fiction prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S
. Ce projet, qui marque une étape majeure dans l'histoire du studio, s'offre même le luxe d'un casting hollywoodien avec la présence de Stellan Skarsgård, acteur récompensé aux Golden Globes, pour son rôle dans la série Chernobyl.
Une ambition démesurée pour le successeur de SOMA
Si SOMA avait marqué les esprits en explorant les méandres de la conscience humaine, ONTOS vise encore plus haut. Le jeu est présenté sans détour comme une suite spirituelle
de ce titre acclamé, cherchant à repousser les limites de la narration vidéoludique. Après plus d'une décennie de gestation, le studio semble prêt à livrer son œuvre la plus aboutie, propulsée par leur nouveau moteur propriétaire, le HPL4
. L'objectif n'est pas seulement de faire peur, mais de provoquer une réflexion profonde chez le joueur.
Thomas Grip, directeur créatif et co-fondateur de Frictional Games, ne cache pas l'ampleur de la tâche accomplie :
Après plus de 10 ans de développement, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir enfin annoncer ONTOS. C'est sans conteste notre projet le plus ambitieux à ce jour, tant en termes d'envergure que par sa qualité de production et ses ambitions thématiques. Là où SOMA s'attaquait à la conscience, ONTOS entend faire la même chose avec la nature même de la réalité. Un objectif ambitieux et risqué.
Exploration et dilemmes moraux à Samsara
Dans ONTOS, les joueurs incarneront Aditi Amani, une ingénieure déterminée à découvrir la vérité sur la disparition de son père. L'aventure prend place dans le complexe de Samsara, un dédale architectural érigé sur les vestiges d'une ancienne colonie minière. Loin d'être un simple couloir horrifique, le jeu propose un environnement ouvert aux ramifications complexes. Le gameplay s'articulera autour de la manipulation de machines étranges, de la récupération d'objets vitaux, mais surtout de choix cruciaux.
Le studio insiste sur le fait qu'il n'existe pas de solution unique pour franchir les obstacles. L'intelligence et l'ingéniosité du joueur seront sollicitées pour naviguer à travers des épreuves morales intenses, liées à des expérimentations terrifiantes ayant eu lieu sur le site. Chaque décision aura des conséquences, renforçant l'immersion dans ce récit philosophique.
Une collaboration artistique au sommet
L'association avec Kepler Interactive semble naturelle pour porter un projet d'une telle envergure. L'éditeur, connu pour soutenir des titres audacieux comme Sifu ou Pacific Drive, voit en ONTOS une rencontre unique entre le jeu vidéo et le cinéma d'auteur. Alexis Garavaryan, CEO de Kepler, souligne le caractère « déconcertant et magnifiquement bizarre
» du jeu.
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