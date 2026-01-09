ONTOS compte bien vous faire peur à sa manière avec « des thèmes profonds et troublants »

Lors d'une récente interview, le directeur créatif de Frictional Games a partagé de nouveaux détails sur ONTOS. Or, cette suite spirituelle de SOMA est déterminée à vous plonger dans une ambiance à la fois angoissante et perturbante.
Présenté pour la première fois lors des Game Awards 2025, ONTOS
a fait souffler un vent de terreur sur la cérémonie. Le titre est imaginé par Frictional Games, déjà bien connu des amateurs d'horreur grâce à SOMA. S'il est resté assez discret depuis son annonce, ONTOS se dévoile un peu plus via les déclarations de Thomas Grip
, directeur créatif.
Une expérience horrifique qui s'éloigne des standards du genre
Interrogé par GamesRadar
, il révèle notamment que le dernier-né du studio ne va pas provoquer une peur viscérale chez les joueurs, mais plutôt les confronter à « des situations étranges, souvent très perturbantes »
.
Dans ONTOS, l'approche est plus cérébrale. Il s'agit de se retrouver face à des situations souvent très perturbantes, où le joueur doit trouver la meilleure stratégie. Ainsi, là où un jeu de type Amnesia vous confronte à un monstre qui vous traque, ONTOS vous met face à face avec un homme piégé dans un ordinateur fait de rats.
L'ordinateur fait de rats mentionné par Thomas Grip est d'ailleurs visible dans la première bande-annonce du jeu et il donne un premier aperçu concret de cette description. S'il n'est pas aussi effrayant que des créatures provenant de jeux d'horreur comme Amnesia ou ILL, il reste déstabilisant. Mais au-delà de l'horreur plus « cérébrale », ONTOS compte se démarquer de son aîné en proposant une histoire plus complexe, plus profonde et plus ouverte
.
L'exploration au cœur du gameplay d'ONTOS
Thomas Grip précise qu'ONTOS mettra davantage l'accent sur l'exploration et la découverte, et moins sur les énigmes
. Il y aura d'ailleurs plus de « scènes narratives interactives
» où les joueurs se verront proposer différentes manières de résoudre les scénarios. Cependant, l'ensemble sera moins stressant que la plupart des autres jeux d'horreur, mais il ne vous laissera pas indifférent.
Le directeur créatif conclut cet entretien en indiquant que « ONTOS n'est pas un jeu de survie. Il s'agit plutôt de proposer une expérience immersive où les joueurs sont confrontés à des thèmes profonds et troublants. L'objectif est de susciter cette terreur existentielle intense qui persiste longtemps après avoir terminé le jeu
. »
Rappelons qu'ONTOS doit sortir dans le courant de l'année 2026 et qu'il est prévu sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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