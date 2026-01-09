ONTOS compte bien vous faire peur à sa manière avec « des thèmes profonds et troublants »



le 09 janvier 2026 à 17h58 Publié par Justine Manchuelle le 09 janvier 2026 à 17h58

Lors d'une récente interview, le directeur créatif de Frictional Games a partagé de nouveaux détails sur ONTOS. Or, cette suite spirituelle de SOMA est déterminée à vous plonger dans une ambiance à la fois angoissante et perturbante.