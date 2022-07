One Piece Odyssey : Une longue séquence de gameplay partagée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'Anime Expo de cette année a démarré le vendredi 1er juillet et s'est terminé il y a quelques heures, au moment où nous écrivons ces lignes. Durant ce week-end, des joueurs et des joueuses, fans ou non de l'univers d'Eiichirō Oda, ont pu mettre les mains sur, qui est en développement depuis plus de cinq ans . Pour l'occasion, Bandai Namco et ILCA ont organisé un stream ( repris par Gematsu ), offrant alors un bon aperçu du soft.La séquence de gameplay nous permet ainsi d'en savoir et d'en voir un peu plus quant aux mécaniques de jeu proposées dans One Piece Odyssey. Comme nous le savions déjà, notamment grâce au journal des développeurs , lesdes personnages jouables seront utilisables en combat, mais aussi durant les. D'ailleurs, elles seront la clé afin de passer certains obstacles ou résoudre des énigmes, selon les dernières informations partagées.Au sujet des combats, rappelons que One Piece Odyssey propose. De plus, les joueurs et les joueuses devront composer et placer les membres de l'équipage de Chapeau de Paille à bon escient, afin d'éliminer les différentes créatures qu'ils rencontreront. De plus, il faudra faire attention aux effets de statut, pouvant octroyer des buffs ou des debuffs.One Piece Odyssey est prévu pour cette année 2022. Nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. En revanche,Dès que le studio ILCA et/ou Bandai Namco dévoilera la date de sortie officielle de One Piece Odyssey, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.