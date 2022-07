One Piece Odyssey serait en développement depuis plus de cinq ans

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis sa toute première annonce officielle,revient, régulièrement, au cœur de l'actualité vidéoludique. Dernièrement, lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, les joueurs et les joueuses ont pu en découvrir un peu plus quant au JRPG de Bandai Namco et ILCA, grâce à une vidéo dévoilant des informations au sujet de l'univers, du scénario et des personnages de One Piece Odyssey.Par ailleurs, Bandai Namco a, récemment, partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Dans cette communication, catégorisée de « journal des développeurs », le producteur de One Piece Odyssey, Katuaski Tsuzuki, apporte quelques précisions et détails concernant le soft. Par ailleurs, Tsuzuki en profite pour indiquer que, soit avant One Piece Pirate Warriors 4.D'ailleurs, le créateur du manga One Piece, Eiichirō Oda, a été très vite impliqué dans le projet. D'après un article disponible sur le site de Bandai Namco , Eiichirō Oda aurait « commencé à concevoir les personnages il y a 3 ans » et aurait créé plusieurs des monstres, à découvrir sur l'île Waford.Pour rappel, One Piece Odyssey se veut être un JRPG, qui est qualifié « d'aventure dramatique ». Plusieurs personnages seront jouables, et nous vous avons concocté un récapitulatif à ce sujet, dans un article dédié . Par ailleurs, nous savons que les combats se dérouleront au tour par tour et chaque membre de l'équipage possède ses propres capacités.Pour le moment, nous ne possédons, malheureusement, pas de date de sortie précise pour. En revanche, dès qu'elle sera communiquée, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.