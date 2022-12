One Piece Odyssey : Un nouveau trailer présente l'arc Marineford et Dressrosa

Les arcs Marineford et Dressrosa présents sur One Piece Odyssey

Depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons régulièrement le droit à de nouvelles vidéos pour. Ces communications visuelles ont dévoilé les arcs disponibles sur le jeu. En ce jour, unest arrivé et confirme la présence de. Une nouvelle qui ravira très certainement les joueurs et les joueuses, attendant avec impatience ce titre.En effet, grâce à la vidéo « Full Memory Trailer », partagée il y a peu de temps par Bandai Namco, nous apprenons que nous aurons la possibilité de revivre les événements de l'arc Alabasta, Water Seven mais aussi ceux de Marineford et Dressrosa. Ce sera ainsi l'occasion de voir des personnages très importants de l'univers, notamment Ace, Doflamingo ou encore Sabo et Trafalgar D. Law, pour ne citer que ces exemples. Pour rappel, cela est rendu possible par le monde des souvenirs, « Memoria ».Sur One Piece Odyssey, nous pourrons incarner différents personnages jouables , c'est-à-dire les membres de l'équipage de Chapeau de Paille : Luffy, Zoro, Usopp, Nami, Sanji, Nico Robin, Franky, Brook ou encore Chopper. Chacun d'entre eux possèdera ses propres techniques et capacités, qui seront amenées à évoluer au fil de l'aventure.One Piece Odyssey arrive le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5 et Xbox Series, et ce selon plusieurs éditions . La version PC du titre se rendra disponible la veille, soit le 12 janvier 2023, sur la plateforme Steam.