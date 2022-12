One Piece Odyssey s'offre une nouvelle vidéo de gameplay

Des informations sur l'exploration et le système de combat d'One Piece Odyssey

PC Édition Standard → 43,29 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 59,99 € au lieu de 84,99 €, soit 29 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces derniers temps, la communication autour du prochain jeu du studio ILCA, Inc et de Bandai Namco,, s'est intensifiée. Il y a quelques jours de cela (au moment où nous écrivons ces lignes), nous avons eu le droit à un trailer récapitulant les différents arcs présents sur le titre. Aujourd'hui, c'est au tour duGrâce à une nouvelle vidéo, partagée en ce mercredi 21 décembre 2022,. Ainsi, rappelons que One Piece Odyssey est un JRPG, dont les affrontements se jouent. Durant les combats, les joueurs et les joueuses pourront changer de personnage afin d'utiliser les capacités de chacun. En outre, certains(dits « dramatic scenes ») apparaîtront de façon aléatoire : il nous sera alors demandé d'accomplir un objectif bien précis au cours d'un affrontement. Ce qui permettra de gagner davantage de points d'expérience et de récompenses.Par ailleurs, sur One Piece Odyssey, nous aurons la possibilité d'. D'ailleurs, lors des phases d'exploration, les joueurs devront, régulièrement, changer de personnage jouable afin de progresser ou encore récupérer des éléments spécifiques. À titre d'exemple, Zoro sera capable d'ouvrir des coffres tandis que Nami pourra trouver de l'argent. Comme annoncé précédemment, au cours de l'aventure, nous aurons également l'opportunité de nous rendre dansPour rappel, One Piece Odyssey arrive le 13 janvier sur PS5 et Xbox Series. La version PC (Steam) sort 24 heures plus tôt, soit le 12 janvier de l'année prochaine. Plusieurs éditions sont prévues pour le jeu. Si vous souhaitez le découvrir, sachez que vous pouvez faire quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant la précommande du titre sur PC avec une petite réduction :