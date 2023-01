One Piece Odyssey : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer One Piece Odyssey ?

Histoire principale → Entre 30 à 40 heures

→ Entre 30 à 40 heures Histoire principale et de l'annexe → Plus de 45 heures

→ Plus de 45 heures Terminer le jeu à 100 % → Plus de 60 heures

One Piece Odyssey, développé par le studio ILCA, Inc et édité par Bandai Namco, est disponible depuis janvier 2023 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, sur Xbox Series ainsi que sur PC. Les joueurs et les joueuses, désirant se lancer dans cette nouvelle aventure aux côtés de Luffy, se demandent alors combien d'heures pour terminer One Piece Odyssey. Comme la plupart des jeux, la durée de vie varie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Par exemple, si vous recherchez le Platine ou bien le 100 % du titre vous passerez, forcément, plus de temps sur le jeu qu'un joueur ne s'intéressant à la campagne. D'ailleurs, One Piece Odyssey propose de nombreuses activités annexes, notamment des quêtes secondaires mais aussi des donjons, qui allongent sa durée de vie. Néanmoins, voici une estimation du temps que vous passerez sur One Piece Odyssey avant de le terminer, et ce selon différents objectifs. Une durée de vie assez conséquente, ne serait-ce que pour l'histoire principale, vous en conviendrez certainement. Pour rappel, sur One Piece Odyssey, les joueurs et les joueuses peuvent incarner différents personnages jouables, soient tous les membres de l'équipage de Chapeau de Paille, dont Luffy. Le titre de Bandai Namco et ILCA, Inc nous invite, notamment, à découvrir ou redécouvrir certains arcs narratifs du manga, grâce au monde des souvenirs « Memoria ».