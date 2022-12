One Piece Odyssey est-il dans le Game Pass ?

One Piece Odyssey est-il dans le Xbox Game Pass ?

La franchise One Piece a eu le droit à de nombreuses productions vidéoludiques, par le passé., le jeu de Bandai Namco et du studio de développement ILCA, Inc, est annoncé sur PS5, PS4, Xbox Series et PC. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandentMalheureusement, à l'heure actuelle,. Néanmoins, cela pourrait arriver, à l'avenir. En effet, plusieurs jeux de l'éditeur Bandai Namco ont débarqué sur le Xbox Game Pass. Pêle-mêle, nous pourrions citer Ni No Kuni: La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered ou encore One Piece Pirate Warriors 4. Évidemment, nous vous tiendrons informés si l'éditeur et le studio de développement en charge d'One Piece Odyssey annoncent l'arrivée du jeu sur le service de Microsoft.Rappelons que sur, nous serons amenés à explorer différents arcs grâce au monde des souvenirs, nommé « Memoria » : ainsi, nous revivrons les événements d'Alabasta, de Water Seven, de Marineford ou encore de Dressrosa. Ce sera l'occasion de retrouver certains personnages iconiques, tels que Trafalgar D. Law, Sabo ou encore Ace, pour ne citer que ces trois exemples.Durant l'aventure, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'incarner plusieurs personnages jouables , soient les membres de l'équipage de Chapeau de Paille : Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Brook, Nico Robin, Franky et Chopper. Chacun d'entre eux possède ses propres techniques et capacités.Si vous souhaitez le découvrir, vous devrez donc opter, pour le moment, pour une version payante. Vous pouvez toutefois faire quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur PC ( voir les configurations PC ) avec une petite réduction :