One Piece Odyssey : Les configurations PC

Les configurations PC de One Piece Odyssey

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2400G

→ Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2400G Carte graphique → GeForce GTX 780 ou Radeon R9 290X

→ GeForce GTX 780 ou Radeon R9 290X Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → 11

→ 11 Stockage → 35 Go d'espace libre

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3100

→ Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3100 Carte graphique → GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 590

→ GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 590 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → 11

→ 11 Stockage → 35 Go d'espace libre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La prochaine aventure vidéoludique plongée dans l'univers d'Eiichirō Oda, soit, se rendra disponible au début de l'année 2023, sur la plupart des consoles de jeu mais aussi sur PC. D'ailleurs, Bandai Namco et ILCA ont partagé de plus amples détails concernantpour jouer à One Piece Odyssey.Comme vous pourrez le constater grâce aux informations disponibles ci-dessous,n'est pas si gourmand que cela etpour la majorité des joueurs et des joueuses PC. Notons tout de même que le titre demande 35 Go d'espace disque disponible, ce qui n'est tout de même pas négligeable.Si vous désirez en savoir plus à propos de One Piece Odyssey, notamment quant à son scénario et à son gameplay, sachez que nous vous avons concocté un article récapitulatif au sujet du soft.Rappelons que One Piece Odyssey doit arriver le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version PC, et plus précisément Steam, du titre se rendra disponible 24 heures plus tôt, soit le 12 janvier.