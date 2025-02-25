Once Human introduit des serveurs permanents avec des changements majeurs

Environ huit mois après son lancement, Once Human va faire plaisir aux joueurs en implantant un changement très demandé : les serveurs permanents.
Les joueurs de Once Human l'attendaient depuis longtemps : les serveurs permanents arrivent bientôt
. Développé par Starry Studio, ce jeu de survie en monde ouvert fonctionnait jusqu'à présent avec un système saisonnier, où les serveurs fermaient à la fin de chaque cycle. Mais à partir du 13 mars, tous les serveurs publics seront convertis en serveurs permanents, bouleversant ainsi la structure du jeu.
Une évolution majeure du système de serveurs
Jusqu'ici, Once Human obligeait les joueurs à changer de serveur après chaque saison ou à migrer vers Eternaland, une zone de jeu sans limites de temps, mais offrant moins d'objectifs
. Avec cette mise à jour, les serveurs resteront ouverts indéfiniment, permettant aux joueurs de conserver leurs personnages, leur progression et leur territoire sans interruption.
Ce que cela signifie pour les joueurs :
- Plus de perte de progression : Vos personnages, niveaux, matériaux et relations sociales seront intégralement conservés après la transition.
- Un processus de conversion rapide : La transformation des serveurs prendra environ deux heures, après quoi vous pourrez reprendre votre partie normalement.
- Une gestion des joueurs inactifs : Pour éviter des serveurs surchargés de comptes fantômes, une connexion tous les 30 jours sera nécessaire pour rester sur un serveur.
Cette durée sera étendue à 180 jours dès le deuxième trimestre 2025. Ces serveurs arriveront, eux, le 13 mars
.
Un changement qui répond aux attentes des joueurs
L'annonce de Starry Studio marque une étape importante dans le développement de Once Human
. La suppression des limites saisonnières était l'une des demandes majeures de la communauté, et l'intégration de serveurs permanents permettra aux joueurs de s'investir sur le long terme sans perdre leur progression.Le 13 mars 2025, Once Human entrera dans une nouvelle ère, avec un système de serveurs totalement repensé
. En attendant, les joueurs peuvent toujours récupérer des récompenses avec les Codes Once Human
. À condition de ne pas l'avoir déjà fait...
commentaire (0)