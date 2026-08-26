Once Human écrase tout avec 30 millions de joueurs avant sa sortie sur consoles

Le jeu de survie post-apocalyptique Once Human vient de franchir un cap historique avec 30 millions de joueurs sur PC. Alors que la version console est fraichement disponible, le studio dévoile « Isles of Abyss », une extension massive qui promet de transformer radicalement l'expérience de jeu.

Le phénomène de la survie post-apocalyptique ne montre aucun signe de ralentissement. Le studio de développement Starry Studio a récemment confirmé que Once Human avait franchi un cap symbolique impressionnant, consolidant sa place parmi les incontournables du genre sur le marché actuel. Et ce, alors que le titre vient de s'inviter sur Xbox Series et PS5.

Un succès retentissant sur PC et un avenir sur consoles

La nouvelle a été partagée lors d'un entretien avec la rédaction d'Insider Gaming. Derek Qiu, directeur des opérations pour le jeu, a profité du salon de la gamescom pour annoncer une nouvelle qui prouve que le jeu de survie multijoueur a fait son trou et séduit encore aujourd'hui. Ce chiffre colossal témoigne de l'engouement constant de la communauté pour ce titre gratuit, qui affiche par ailleurs un taux d'approbation très solide de 80 % sur la plateforme Steam, pour plus de 182 000 évaluations.

Le jeu a déjà dépassé la barre des 30 millions d'utilisateurs sur PC, une étape cruciale avant même notre lancement très attendu sur le marché des consoles.

La version console, qui vient donc d'arriver sur PS5 et Xbox Series, devrait donc soutenir cette croissance exponentielle. Cette extension stratégique vers de nouvelles plateformes devrait logiquement faire exploser le nombre d'utilisateurs dans les mois à venir, ouvrant les portes de cet univers impitoyable à un public encore plus large et diversifié.











Isles of Abyss, une extension qui change la donne

Au-delà des simples chiffres de fréquentation, c'est l'avenir du contenu qui suscite le plus d'attentes. Starry Studio a profité de l'occasion pour lever le voile sur Isles of Abyss, présentée comme la plus grande extension jamais créée pour le jeu à ce jour. Loin de se contenter d'ajouter une simple région inédite, cette mise à jour majeure promet d'apporter des modifications fondamentales aux mécaniques de base.

Au cœur de cette révolution se trouve l'exploration océanique. L'eau ne sera plus un simple décor de fond, mais un environnement vivant et réactif qui s'adaptera à la progression des survivants. Les joueurs devront concevoir et construire leurs propres radeaux, des embarcations hautement personnalisables indispensables pour naviguer sur des mers particulièrement hostiles.

Ces eaux inexplorées regorgent évidemment de créatures mécaniques redoutables, prêtes à tout pour envoyer les explorateurs imprudents par le fond de l'océan.

L'introduction de cet écosystème marin s'accompagne d'une refonte astucieuse de la boucle de progression. Les efforts fournis en haute mer auront un impact direct sur la survie terrestre. Les ressources récoltées lors des expéditions maritimes permettront d'améliorer l'équipement global, créant ainsi une synergie parfaite entre les deux environnements. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée, mais nous devrions en apprendre plus très bientôt.