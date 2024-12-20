L'un des meilleurs MMO de survie de l'année obtient sa date de sortie sur mobile

L'année 2024 a été riche en sorties, notamment du côté des MMO. L'un d'entre eux, accès sur la survie et le crafting, a particulièrement marqué les joueurs. Sa date de sortie sur mobile vient d'être révélée.
Parmi les jeux qui ont marqué l'année 2024, nous pouvons notamment mentionner Once Human
, qui est l'un des meilleurs MMO de survie de l'année. Convenant aussi bien aux joueurs solo que ceux qui préfèrent jouer en groupe, il permet d'évoluer dans un monde post-apocalyptique futuriste, et demande de récolter des ressources, crafter des objets, construire une base, et surtout aller affronter des boss. L'aspect multijoueur avait séduit une grande partie de la communauté.
Uniquement disponible sur PC, mais annoncé sur différentes plateformes, Once Human a finalement une date de sortie sur les appareils mobiles
.
Date de sortie de Once Human sur iOS et Android
Dans un live stream servant à présenter les plans futurs, nous avons eu le droit à un passage sur la version mobile de Once Human
. Les développeurs ont annoncé que le portage se fera au mois d'avril 2025
.
Après plusieurs tests en bêta, nous avons programmé la sortie de Once Human Mobile pour le mois d'avril 2025.
Les développeurs ont précisé que ce délai, puisque Once Human arrivera près d'un an après sa sortie sur PC, était notamment dû au défi d'adapter la version mobile sur un support plus compliqué, notamment au niveau des contrôles. Mais cette étape semble terminée puisque les équipes se concentrent actuellement sur l'optimisation, pour que cette version soit bien jouable.
Les développeurs précisent qu'ils travaillent également sur les versions consoles
, dans le but de rendre disponible le jeu sur le plus de plateformes possible. Une date de sortie précise pour la version mobile de Once Human devrait être communiquée début 2025
.
commentaire (0)