L'un des meilleurs MMO de survie de l'année obtient sa date de sortie sur mobile

Once Human est un jeu de survie gratuit en monde ouvert développé par Starry Studio, disponible sur PC. Explorez un univers post-apocalyptique sombre, construisez des bases, récoltez des ressources, combattez des créatures mutantes, et coopérez avec d'autres joueurs. Des mises à jour régulières apportent constamment de nouveaux contenus, modes et événements pour enrichir l'expérience.