No Rest for the Wicked présente son système de classes et dévoile des détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 octobre 2026 à 11h32
Moon Studios a, récemment, apporté de plus amples informations concernant le système de classes débarquant prochainement sur No Rest for the Wicked.
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No Rest for the Wicked présente son système de classes et dévoile des détails

Comme vous le savez probablement déjà, No Rest for the Wicked se dotera de sa version 1.0 au début du mois de mars 2027, car celle-ci, qui devait initialement sortir en octobre 2026, a été reportée. La version 1.0 permettra notamment aux joueurs et aux joueuses de découvrir diverses nouveautés, dont les classes. D'ailleurs, Moon Studios a partagé des détails à propos du système de classes de No Rest for the Wicked, il y a peu de temps.

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Le système de classes de No Rest for the Wicked présenté

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En effet, c'est durant un Wicked Inside Showcase, qui a été diffusé le vendredi 16 octobre 2026, que Moon Studios a donné des informations ainsi que montré le système de classes de No Rest for the Wicked. Dès lors, la version 1.0 amènera la disparition des points d'attributs actuels, qui permettaient de monter certaines statistiques. À la place, les développeurs comptent implanter des classes : « Nous devions mettre au point un système qui offrirait aux joueurs un contrôle et une liberté absolus pour développer leurs personnages et en faire exactement le type de build qu'ils ont toujours rêvé de jouer » explique le directeur créatif de No Rest for the Wicked, Thomas Mahler.

Ainsi, ce sont les armes équipées qui définiront la classe sur No Rest for the Wicked. Par exemple, en ramassant une lance, c'est la classe Dragoon (mid-range) qui sera attribuée, tandis qu'une dague permettra d'être un Assassin. Chaque classe a le droit à son lot de traits à débloquer, qui accordent de nouvelles capacités actives. D'ailleurs, le studio précise que les joueurs auront la possibilité d'opter pour des traits provenant de différentes classes

Un lien entre les classes et les factions sur No Rest for the Wicked

Les classes de No Rest for the Wicked seront, par ailleurs, liées à diverses factions, qui sont au nombre de 6 au total. En rendant visite aux PNJ des factions en question, les joueurs et les joueuses pourront récupérer des contrats, puis des quêtes. Pour les Assassins, il peut ainsi s'agir d'un contrat d'assassinat, qui donne accès au sanctuaire de la faction. Là-bas, il sera notamment possible de parler avec un marchand afin d'acheter des armes spécifiques.

Des détails sur les Cerim Cores sur No Rest for the Wicked 

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Bien que Moon Studios ait décidé de se débarrasser des points d'attribut, les statistiques des personnages resteront sur No Rest for the Wicked, lors de son lancement en version 1.0. C'est à chaque montée de niveau que les joueurs obtiendront des points spécifiques qui offrent la possibilité de débloquer des Cerim Cores. Certains de ces éléments, qui doivent être équipés, permettent d'augmenter la santé maximale, tandis que d'autres s'intéressent à l'endurance ou encore à la concentration. Des Cerim Cores donnent également l'opportunité de booster les attaques ou encore le taux d'apparition de loot. Fort heureusement, il sera possible d'en changer, et ce, sans avoir à débourser des ressources. 

Rappelons, en guise de conclusion, que No Rest for the Wicked est disponible en accès anticipé sur PC. La version 1.0 doit débarquer au cours du mois de mars 2027.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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