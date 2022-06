Nightingale se montre davantage dans une nouvelle vidéo de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé pour la toute première fois aux Game Awards en décembre 2021, Nightingale est un jeu de craft et de survie, développé par Inflexion Games. Devant sortir en accès anticipé sur PC, cette année, le soft s'est, récemment, montré.Durant la conférence du Summer Game Fest 2022, une vidéo de gameplay de Nightingale a été diffusée. Cette nouvelle communication visuelle présente. Il s'agit de cartes pouvant être fabriquées à partir de ressources collectées, dans le monde de Nightingale. Il sera alors possible de leur conférer des attributs uniques, générés de façon procédurale.De plus, cette nouvelle bande-annonce de gameplay permet d'avoir, notamment le craft, les combats et la construction de domaines. D'ailleurs, au sujet des combats, un nouvel ennemi Fae calculateur,, a été dévoilé via cette vidéo.Selon les dernières informations partagées, il sera possible de jouer à Nightingale en solo ou bien en coopération.arriveront dans les prochains mois.Pour rappel,doit sortir en accès anticipé cette année, sur PC. Pour le moment, Inflexion Games n'a pas communiqué de fenêtre ni de date de sortie officielle. Nous savons tout de même qu'une bêta aura lieu au cours de l'été, durant laquelle les joueurs seront invités à tester l'expérience afin que les développeurs aient de nombreux retours.