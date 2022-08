Nightingale : L'accès anticipé n'arrivera qu'en 2023

An update on our Early Access release pic.twitter.com/LLFLCP3f6h — Nightingale (@PlayNightingale) August 11, 2022

Les joueurs et les joueuses qui avaient hâte de mettre la main sur le titre d'Inflexion Games, Nightingale, vont malheureusement devoir prendre leur mal en patience. En effet, alors que le jeu devait arriver en accès anticipé en cette année 2022, le studio de développement en charge du soft a pris la décision de repousser sa sortie.Récemment, Inflexion Games a rédigé un post sur le compte Twitter du jeu et indique avoir décidé de retarder la sortie de l'accès anticipé de Nightingale, qui doit, désormais, se rendre disponible au cours du premier semestre de l'année 2023. Les raisons ? Les développeurs ont besoin d'un temps supplémentaire afin de proposer une version du titre utilisant l'Unreal Engine 5 et surtout « la meilleure expérience de jeu possible ».Ainsi,. Pour le moment, le studio n'a pas partagé de plus amples précisions. Pour autant, Inflexion Games indique que de nouvelles informations concernant le jeu devraient être dévoilées dans les prochaines semaines. Il se peut que le titre se montre lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, mais rien n'est sûr à l'heure actuelle. Il ne s'agit que d'une supposition. Bien évidemment, dès que de nouveaux détails concernant Nightingale seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.