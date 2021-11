New World : Un mois après, la moitié des joueurs a disparu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Avec un pic à plus de 900 000 utilisateurs simultanés dans les jours qui ont suivi son lancement, faisant de New World la quatrième meilleure performance de tous les temps sur Steam, cette sortie était une réussite pour Amazon Games. Cependant, cela n'a été que de courte durée, puisque très vite une multitude de problèmes ont été recensés, notamment concernant les serveurs. Il était très difficile, lors des premiers jours, de lancer une partie, étant donné que les files d'attente pour rejoindre un monde pouvaient durer des heures.Amazon Games a bien évidemment tenté de corriger ce souci, en ouvrant de nombreux serveurs, mais pendant près de deux semaines, il était compliqué de rejoindre un serveur ou ses amis, s'ils avaient choisi un serveur peuplé. Le studio a également très vite annoncé la possibilité de transférer son personnage, seulement, la fonctionnalité a mis du temps (trop) avant d'être complètement déployée et fonctionnelle. De ce fait, et malgré les mises à jour pour améliorer l'expérience,Selon les données de Steam Charts,, étant donné qu'ils n'étaient « que » 404 000 lors des dernières 24 heures (contre 913 000 en plein boom). Naturellement, de nombreux jeux aimeraient jouir de telles statistiques, même au plus fort,Malgré ces problèmes,, bien qu'incomparable sur de nombreux points avec WoW, qui reste l'une des références du genre. Cependant, Amazon Games devrait commencer à publier des mises à jour de contenu,. Espérons cette fois-ci qu'ils y restent un peu plus longtemps.