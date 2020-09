New World proposera une nouvelle phase de tests en fin d'année

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que la première phase de tests va fermer ses portes ce 5 septembre, Amazon Games a décidé de faire le point sur ces deux dernières semaines,. Outre les remerciements adressés à la communauté qui n'a cessé de partager son engouement, le studio en charge du développement du MMO, qui aimerait bien s'imposer dans le genre, a indiqué sur son site officiel qu'Aucune date précise n'a pour le moment été donnée,. Si, là encore, aucune information précise n'a été communiquée, les développeurs ont indiqué vouloir proposer plus de « contenu en milieu et fin de jeu, ainsi que des fonctionnalités amusantes » mais aussi sur d'autres choses, comme « des ajouts relatifs aux modes de jeu, au relief, aux variétés d’IA, aux types d’armes, à la variété des quêtes, etc. »De plus amples informations sur cette nouvelle phase devraient être données prochainement, mais celles et ceux pouvant y participer devraient rester les mêmes : celles et ceux s'étant inscrits pour la bêta, ceux ayant précommandé New World et ceux ayant l'accès à l'alpha.arrivera, pour rappel, durant le printemps 2021 uniquement sur PC.