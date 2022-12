New World propose un nouveau week-end gratuit sur Steam

Week-end gratuit pour New World

Profitez de notre week-end gratuit sur Steam pour découvrir New World du 15 décembre au 19 décembre.



Découvrez l'expérience de départ remaniée, trouvez votre arme préférée et explorez un vaste monde en solo ou avec des amis.



Un peu plus d'un an après la sortie de, qui n'a pas profité du meilleur des lancements, notamment dû aux très nombreux problèmes de serveurs, le MMORPG profite d'une petite communauté, impliquée, qui continue à faire vivre le jeu. Amazon espère toutefois relancer l'intérêt, qui avait déjà été boosté en octobre par l'implantation de nouveaux serveurs, dédiés aux personnages fraichement créés.Et pour que ces nouveaux joueurs puissent arriver,. Malheureusement, celles et ceux qui tentent l'aventure durant ce laps de temps ne pourront pas profiter des serveurs « Fresh Start », mais seulement des serveurs « Legacy ». L'expérience n'en sera pas forcément moins meilleure, d'autant plus que vous pourrez en profiter si vous passez, ensuite, par la case achat.Pour ce qui est du contenu pur,Si l'expérience vous a plu, vous pourrez conserver votre progression et votre personnage par la suite.Cette offre est faite pour attirer de nouveaux joueurs, en grande partie parce que la population de New World a fondu ces derniers mois, passant de 913 027 en octobre 2021 à 69 605 un an plus tard, bien qu'en novembre, grâce à certains ajouts, la barre des 130 000 a été franchie.