New World propose du contenu Prime Gaming

Contenu Prime Gaming New World

Pack Pirate une apparence de personnage Pirate exclusive un émote Posture de pirate 5 000 gages de fortune



Comment récupérer les récompenses Prime Gaming pour New World ?

De nombreux jeux profitent d'un contenu bonus grâce à. Étant donné queest directement développé par Amazon, il n'est pas surprenant de savoir que le MMO bénéficiera, lui aussi, de certaines récompenses.En plus des jeux offerts chaque mois, les membres du service Prime, proposé par Amazon, peuvent également récupérer un nombre non négligeable de cadeaux sur une pléthore de jeux, dont fait partie. La plupart des récompenses sont cosmétiques, mais nous retrouvons aussi des gages de fortune, la fameuse monnaie du jeu ô combien importante pour celles et ceux qui souhaitent acheter des objets dans la boutique.Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver les offres en cours pour New World :D'autres packs seront disponibles au fil du temps, que ce soit sur le thème des pirates ou non.Avant toute chose et fort logiquement, vous devez obligatoirement être membre de service Amazon Prime, permettant en plus de profiter de Prime Video et de divers autres avantages tels que la livraison rapide. Si tel est le cas, rendez-vous sur la page dédiée aux récompenses de New World et réclamez votre dû. Il vous sera demandé d'associer votre compte Steam et Amazon, si cela n'a pas déjà été fait. Ensuite, les objets s'ajouteront automatiquement à votre inventaire in-game.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles offres seront disponibles. Vous pouvez donc revenir ici de temps en temps pour ne rien louper.