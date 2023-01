New World : Nouvelle fusion des serveurs

Niflheim et Caer Sidi seront fusionnés vers Asgard

Tir Na Nog et Dry Tree seront fusionnés vers Abaton

Apophis sera fusionné vers Artemis

Galahad sera fusionné vers Cleopatra

Gawain et Jupiter seront fusionnés vers Kronos

Fate et Morgaine seront fusionnés vers Crassus

Gilgamesh et Imhotep seront fusionnés vers Nyx

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après des débuts réussis statistiquement, mais manqués en termes d'expérience, notamment à cause des nombreux problèmes,. Ainsi, en 2022, nous avons eu le droit à de nombreuses mises à jour, se concentrant aussi bien sur le contenu que sur la qualité de vie. En fin d'année, Amazon Games a même lancé des serveurs « Nouveau départ », afin de certains puissent recommencer l'expérience à partir de zéro, sans rencontrer des joueurs avec un niveau élevé.En ce début d'année 2023,. Ce n'est pas la première fois quevoit certains de ses serveurs fusionner entre eux, dans le but d'augmenter la population et donc de limiter les serveurs vides ou peu peuplés. Toutes les régions sont touchées, et pour l'Europe, voici l'organisation de cette fusion :Si l'un de vos personnages est concerné, sachez que cela ne changera rien ou presque. Seule la sélection du monde différera, mais pour le reste, vous retrouverez toute votre progression, et, espérons-le, davantage de compagnons pour jouer et prendre part à certaines activités. Cette fusion aura lieu lors d'une maintenance ce 10 janvier.