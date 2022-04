New World : Malgré un week-end gratuit, les joueurs n'étaient pas au rendez-vous

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après des débuts fracassants, en termes de joueurs,. Malgré la réactivité des développeurs pour corriger les problèmes rapidement, les joueurs ont, en l'espace de deux mois, délaissé le jeu développé par Amazon Games, voyant sa base d'utilisateurs simultanés passer de 913 000 (octobre) à 145 000 (décembre). Ce début d'année n'a guère été meilleur, puisqueDe ce fait, les développeurs ont tenté un coup,, en ayant pour objectif que de nombreux curieux, ne s'étant pas encore plongés dans l'aventure, lancent New World. Malheureusement, cela ne fut pas le cas, comme nous pouvons le voir sur Steam Charts. Ces 9 et 10 avril, les deux jours étant susceptibles d'apporter le plus de nouvelles personnes, ont vu des pics à 36 000 et 37 000 utilisateurs simultanés, bien loin des attentes d'Amazon Games.La dernière solution pour que New World ne meure pas à petit feu est que le studio corrige les nombreux problèmes qui persistent, et dont se plaint la communauté, et que du contenu réellement intéressant soit implanté., mais pour certains, les ajouts sont trop peu intéressants pour continuer à s'investir longuement dans le MMORPG, qui était pourtant ambitieux et intéressant, au départ. Toutefois, tout n'est pas à jeter,, même si elle est loin des débuts du titre. Espérons que les développeurs arrivent à faire revenir, petit à petit, celles et ceux qui avaient été séduits par New World, à son lancement. Nombreux sont les exemples de studios qui, avec plusieurs mises à jour majeures, ont permis de faire revenir les joueurs sur leur jeu.