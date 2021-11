New World : MàJ Dans le Néant, version 1.1, tous les détails

MàJ 1.1 New World UNE NOUVELLE ARME : GANTELETS DU NÉANT Les Gantelets du néant sont apparus en Aeternum. Manipulez les pouvoirs du néant pour soutenir vos alliés et affaiblir vos ennemis, grâce à cette arme magique hybride alliant dégâts et soutien. C'est la première arme proposant une gradation à la fois de l'intelligence et de la concentration, ce qui en fait la compagne idéale du bâton de vie et d'autres armes magiques. Les aventuriers pourront progresser en suivant deux arbres de maîtrise, permettant aux joueurs de manipuler la magie du néant de différentes manières :

L'arbre d'annihilation, axé sur la Lame de néant, une lame invoquée libérant l'énergie corrosive du néant, se concentre sur la maximisation des dégâts à courte portée.

L'arbre de décrépitude, axé sur l'Orbe de putréfaction, un double projectile capable d'affaiblir les ennemis et de soigner les alliés, propose des soins à distance et des affaiblissements. Dotés de tout un arsenal d'améliorations et d'affaiblissements, les gantelets du néant sont parfaits pour les combats groupés et peuvent considérablement renforcer vos alliés, au détriment de vos ennemis.



DE NOUVEAUX ENNEMIS : LES CHEVALIERS VARÈGUES Les Varègues sont une armée de chevaliers, actuellement occupés à piller le sud-est d'Aeternum. À leur tête se trouve le seigneur commandant Attalus, un Gaulois réputé pour sa brutalité et doté d'un sens de l'humour retors. Le commandant Attalus et les Varègues ont juré fidélité à un puissant seigneur de guerre nommé Varik Izanov, dit « Le Marteau ». Ils ont été envoyés dans le sud-est de l'île, à la recherche d'artéfacts magiques et de savoir lié aux arts obscurs, abandonnés par le sorcier pourpre. Ils ont pour objectif de trouver des armes magiques, qui aideront leur seigneur et maître à conquérir. Les Varègues sont extrêmement compétitifs et rivalisent pour obtenir les faveurs du seigneur commandant Attalus.



Nul ne sait pourquoi ces redoutables guerriers ont débarqué en Aeternum. Affrontez plusieurs nouveaux types d'ennemis, y compris le coupeur varègue, l'éclaireur varègue, le chevalier varègue et l'archer varègue, tout en tentant de déterminer le but de leur présence en Aeternum.



EXPÉRIENCE DU MONDE MONDE Ajout de graphismes variés et d'améliorations à la zone de départ. Ajout de graphismes améliorés dans les zones de départ. Les graphismes des altérés et des flétris ont été améliorés dans les fermes et les lieux d'importance.

La forge d'Ezra a été mise à jour et déplacée du temple amrine, au sud-ouest de Gré-du-Vent.

Courez plus vite sur les routes ! Vous recevrez désormais un bonus de mouvement en courant sur les routes : 10 % de bonus de vitesse de déplacement, lorsque vous empruntez les routes. Le bonus de vitesse de déplacement ne se déclenchera que lorsque vous aurez couru pendant trois secondes et si vous vous trouvez sur une route. Le bonus de mouvement sera annulé si vous prenez part à un combat de quelque façon que ce soit, y compris en esquivant, en bloquant, en attaquant ou en recevant un affaiblissement.

Le bonus de vitesse de déplacement n'est pas actif lorsque vous participez à une guerre, une déferlante ou une escarmouche.

Ajout d'un bonus Chance de +10 % et d'un bonus Chance pour l'exploitation de +30 % pour les joueurs en mode JcJ.

Corrections de bugs notables : Correction de problèmes concernant diverses IA coincées sur des falaises et des rochers. Correction de problèmes dans les expéditions, où certaines portes menant aux boss semblaient fermées, alors qu'elles étaient ouvertes. Correction de plusieurs problèmes, qui permettaient aux joueurs d'attaquer des ennemis sans subir de dégâts et de soigner des alliés sans participer à un combat lors des expéditions. Mise à jour/correction des infos vitales, noms et versions de divers ennemis. Correction de divers problèmes, dans lesquels les joueurs pouvaient traverser des éléments non traversables et se rendre dans des endroits censés être inaccessibles.

QUÊTES Ajout de nouvelles missions JcJ de faction : Points de contrôle : prenez le contrôle d'une forteresse. Interception : éliminez les membres de la faction ennemie pour récupérer leurs larmes. Butin de camp de guerre : récupérez des plans cachés dans le camp de guerre des ennemis.

Nous avons mis à jour plusieurs quêtes de l'histoire principale, afin d'améliorer l'expérience de jeu grâce à une dynamique plus intéressante, incluant des rencontres par vagues, des objets à détruire et des nœuds de suivi de proximité. Certaines personnes pourront voir leur progression réinitialisée dans certaines quêtes de l'histoire principale, en raison de ces modifications. Les quêtes « La vieille pierre se souvient » et « Nouvelle recrue, vieil ordre » ont été restructurées plus exhaustivement et les personnes ayant ces quêtes en cours devront retourner voir Yonas, au Méandre du pêcheur, pour les accepter une nouvelle fois.

Mise à jour de l'emplacement de l'une des quêtes d'argonaute, « Tanière de loup », au Levant, afin de réduire la distance de voyage nécessaire. Le style de rencontre a par ailleurs été remplacé par des vagues dans les trois zones de départ.

Corrections de bugs notables : Mise à jour des missions de faction des zones de départ, afin que les premiers joueurs ne se voient pas confier pour mission de chasser des moutons. Les quêtes de rang de faction 2 sont désormais proposées dès le niveau 20, mais restent recommandées pour les joueurs de niveau 25 et plus. Les quêtes « Return to Inkeep » donnent désormais la quantité correcte d'Azoth en récompense. Les épingles indiquant les missions de chasse d'Elder's Gate sur la carte sont désormais plus précises. Deux missions de faction d'assassinat d'élite de Boisclair visent des ennemis d'élite qui n'apparaissent que la nuit. Le texte de la quête a été mis à jour, de sorte à mentionner cette condition. Correction de coquilles dans le texte, déplacement d'emplacements de quête, et renforcement de l'histoire. Révision des noms des projets urbains, afin de mieux les distinguer des missions de faction. Correction du butin d'expédition d'une mission de faction JcE dans le Jardin de la Genèse. Correction d'un écart entre les conditions énumérées dans le texte de la quête de pêche « To be a Grandmaster » et les conditions réellement nécessaires. Correction d'un problème empêchant les missions JcJ d'espionnage d'être terminées dans les zones sauvages. Ajout de corrections aux doublages de divers PNJ. Correction de divers problèmes faisant que les animations des PNJ étaient incomplètes. Correction de divers problèmes dans lesquels le butin affiché ne correspondait pas au butin obtenu.

TECHNOLOGIE DU MONDE Corrections de bugs notables : Correction d'un problème faisant réapparaître certaines IA trop fréquemment. Correction de divers problèmes, pouvant survenir lors d'interactions avec les notes de journal éparpillées dans le monde. Correction d'un problème empêchant l'actualisation du tableau des projets urbains. Le bonus d'expérience JcJ ne s'appliquera plus durant les expéditions.

COMBAT ET IA COMBAT

CONSOMMABLES

Correction d'un problème permettant d'empiler différents paliers et types de nourritures avec l'amélioration « Rassasié ». La version la plus récente de l'amélioration remplacera désormais les versions précédentes.

Correction d'un problème empêchant les enduits d'armes d'être consommés correctement, lors de leur utilisation. ATOUTS DES ÉQUIPEMENTS

Augmentation de la gradation des atouts aspirants des bagues et armes, de 0,5 % - 1,5 % de dégâts convertis en PV à l'impact à 1 % - 5 %.

Augmentation de l'efficacité des atouts de réduction d'affaiblissement « Liberté », « Vigueur » et « Dynamisation », selon le score d'équipement, de 3%-5 % à 3 -8 %.

Réduction du temps de recharge de l'atout « Vitesse de pointe » (qui confère Célérité lorsque vous portez un coup critique) de 10 s - 5 s et augmentation de la durée de Célérité de 2 s à 3 s.

Augmentation de la durée des effets d'Empoisonnement, d'Effusion de sang, de Brûlure, de Paralysie, d'Affaiblissement et d'Infection sur les atouts de bague, de 3 % - 7 % à 5 % - 15 %.

Correction d'un problème, qui permettait aux atouts « Chapelet » élémentaires d'infliger des dégâts aux ennemis invulnérables.

Correction d'un problème, qui permettait aux atouts « Chapelet » élémentaires d'attaquer les cibles à terre ou mortes.

Correction d'un problème, qui permettait à l'atout « Tourment des altérés » d'augmenter plus que les autres atouts « Tourment ».

Correction d'un problème, qui déclenchait les atouts « Chapelet » élémentaires, dès le premier impact de la capacité « Puits de gravité » de la hache double.

Correction d'un problème, dans lequel l'atout « Vigueur » conférait un bonus de dégâts de frappe. POIDS D'ÉQUIPEMENT Augmentation du bonus de soin du poids d'équipement léger de 20 % à 30 % et de 10 % à 15 % pour le poids d'équipement moyen. MISES À JOUR DE LA NAVIGATION

Les sauts et la traversée sont désormais désactivés, lorsque la navigation est désactivée (comme, par exemple, lorsque vous subissez les effets d'Enracinement).

Mise à jour de la caméra dynamique, afin de fluidifier les mouvements.

Mise à jour du saut sur place, afin de permettre les déplacements dans les airs.

Correction de divers problèmes d'animation et de divers autres problèmes, afin de fluidifier la navigation globale. Correction d'un problème, dans lequel les joueurs pouvaient rester coincés dans une animation de glissade anormale, lorsqu'ils attaquaient tout en glissant. Correction d'un problème, dans lequel sauter pouvait annuler la visée de la zone d'effet pour certaines capacités. Correction d'un problème, dans lequel traverser le monde en course automatique engendrait une légère pause dans les mouvements. Correction d'un problème, dans lequel l'animation des joueurs apparaissait saccadée, lors de la fin de la transition entre la marche et le sprint. Correction d'un problème, dans lequel les joueurs ralentissaient visiblement à l'atterrissage d'un saut avec sprint. Correction d'un problème, dans lequel le bouclier ne se rengainait pas toujours correctement après avoir ajouté certaines actions à la file d'attente. Correction d'un problème, dans lequel les joueurs pouvaient ne pas être équipés de la bonne arme ou lancer les animations d'attaque correctement, s'ils changeaient d'arme pendant l'exploitation. Correction d'un problème, dans lequel les joueurs ne répondaient plus s'ils bloquaient en courant et essayaient de se baisser. Correction d'un problème, dans lequel boire un consommable tout en effectuant une action d'exploitation interrompait l'animation de consommation. Correction d'un problème, dans lequel la caméra suivait le joueur s'il appuyait sur les touches permettant de se baisser ou de s'allonger tout en récoltant ou en dépeçant des objets. Correction d'un problème, dans lequel s'allonger de façon répétée pouvait désynchroniser le rengainage des armes. Correction d'un problème concernant les mouvements des joueurs, lorsqu'ils tentaient d'installer un bivouac tout en étant dans les airs. Correction d'un problème, qui permettait aux joueurs de traverser les obstacles lorsqu'ils dégainaient leur arme en position allongée. Correction d'un problème, dans lequel les animations pouvaient apparaître saccadées, lorsque le joueur courait après avoir effectué plusieurs attaques avec certaines armes. Correction d'un problème, dans lequel le joueur pouvait traverser des affleurements en utilisant certaines capacités en position allongée. Correction d'un problème, dans lequel les joueurs pivotaient incorrectement lorsqu'ils commençaient à sprinter, après avoir reculé dans Ruée de bouclier. Correction d'un problème, dans lequel la course automatique ne s'arrêtait pas lorsque le joueur tentait de placer un bivouac. Correction d'un problème, qui permettait aux joueurs d'utiliser Force pour améliorer leurs attaques sans arme, après s'être allongés et avoir sauté de plusieurs fois d'affilée. Correction d'un problème, dans lequel les joueurs devenaient parfois incapables d'effectuer des attaques lourdes depuis la position allongée, lorsqu'ils étaient équipés d'une arme magique.

ESCARMOUCHES

Fermeture d'une faille, qui permettait aux joueurs d'exploiter pendant les escarmouches, de sorte que les joueurs ne puissent plus participer à des escarmouches pour éviter des dégâts de résistance en exploitant. BONUS DE PALIER DE CARACTÉRISTIQUE

Réduction de la baisse de dégâts fournie par le bonus de forme 250, de 80 % à 60 %.

Correction d'un problème, qui permettait au temps de recharge du bonus de forme 250 de se déclencher avec un coup bloqué.

Correction d'un problème, qui empêchait les joueurs d'annuler les attaques en esquivant durant le temps de récupération d'une capacité, lorsque le bonus de force 250 était activé. ESQUIVE

Correction d'un problème, dans lequel les esquives au corps à corps et de bâton magique à deux mains avaient le même temps d'invulnérabilité que d'autres types d'armes.

Correction de plages d'annulation variables entre les esquives de différents types d'arme.

Correction d'un problème, dans lequel une esquive vers l'arrière se traduisait parfois par une téléportation sur une courte distance.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de subir des dégâts d'effet de zone s'ils esquivaient dans la zone affectée. GUERRE

Les structures ne sont désormais plus affectées par les améliorations et affaiblissements, qui ne devraient logiquement pas affecter les armes de siège et les structures pouvant être déployées.

Désactivation de la collision entre les joueurs et les pièges infernaux, car les joueurs restaient parfois coincés dessus.

Les joueurs ne peuvent désormais plus infliger de dégâts à d'autres joueurs à l'aide de capacités d'armes, à travers les portails des forteresses et des camps de guerre. DÉFERLANTE

Réduction de la puissance du pain de combat de +15 % de dégâts et de défense à +5 % de dégâts et de défense.

Réduction de la baisse de dégâts de l'amélioration de la baronne de 25 % à 15 %.

Réduction des dégâts et de la défense de la tente de commandement de +5 %/+7,5 %/+15 % à +3 %/+6 %/+9 %. CORRECTIONS DE BUGS NOTABLES

Attaques sournoises : Correction d'un problème, qui déclenchait parfois des attaques sournoises en attaquant des joueurs de face.

Déclenchement en bloquant : Correction d'un problème, dans lequel certaines maîtrises d'armes passives qui se déclenchent en parant se déclenchaient avec des attaques imparables.

Décompte du temps de recharge : Correction d'un problème, dans lequel les décomptes du temps de recharge de divers atouts et compétences passives étaient retirés, lorsque les armes étaient échangées ou l'équipement retiré. ARMES MARTEAU D'ARMES



L'objectif de certaines des modifications ci-dessous est de permettre à la puissance de l'arbre de maîtrise des armes Juggernaut de se distinguer plus nettement de l'arbre de broyage de masse et de transférer une partie de la puissance de Lacération du marteau sismique vers celle de Brise-armure.

Brise-armure Traumatisme durable : Augmentation de l'efficacité de la lacération, de 15 % à 20 %. Premier acte : Augmentation des dégâts bonus, de 15 % à 25 %. Ajustement de la zone d'impact de Brise-armure, afin qu'il soit plus facile de toucher les ennemis sur des surfaces inclinées ou au sol.

Saut de marteau : Augmentation de la gradation des dégâts, de 160 % à 170 %. Réduction du temps de recharge, de 22 s à 20 s. Marteau sélectif : Augmentation de la gradation des dégâts, de 200% à 220%.

Marteau de destruction : Augmentation des dégâts, de 120% à 130%. Mesures de sécurité : Extension de la durée de l'amélioration « Fortification », de 4 s à 7 s.

Marteau balayeur Marteau rapide : Correction d'un problème, dans lequel cette amélioration perdait en efficacité lorsqu'elle touchait plusieurs cibles.

Marteau sismique Onde de choc scindante (atout d'objet) : Réduction de l'efficacité maximale de la lacération, de 20 % à 10 %.

Marteau de fissure Marteau de fissure aspirant (atout d'objet) : Correction d'un problème, qui empêchait cet atout de fonctionner lorsque le personnage était équipé du modificateur « Marteau stimulant ».

Capacités passives Marteau épuisant : Augmentation de la pénalité de régénération de la vitalité appliquée par l'affaiblissement « Épuisement », de 15 % à 20 %.

BÂTON DE VIE



L'objectif des ajustements apportés au bâton de vie est de déplacer une partie de son pouvoir de soin vers les poids d'équipement léger et moyen, tout en réduisant la puissance des tanks soigneurs. Nous voulions également faciliter le ciblage et le soin des membres du groupe désirés.

Réduction générale de soins de base de 20 %, pour tenir compte de l'augmentation de soins conférée par le poids d'équipement.

Ajustements apportés au ciblage Normalisation de la portée maximale des sortilèges de soin ciblés (et du verrouillage de la cible), qui s'élève désormais à 25 mètres. Ajout d'une fonctionnalité de soin ciblé hors de portée : L'interface de groupe changera de couleur lorsque la cible est hors de portée. Si la cible se déplace et se retrouve hors de portée, le sortilège sera annulé au lieu d'être lancé sur vous-même. Toute tentative de lancer un soin ciblé sur une cible hors de portée déclenchera une notification indiquant que la cible est hors de portée.

Correction d'un problème, dans lequel les soins ciblés activés en utilisant la touche de capacité ne soignaient pas directement la cible visée.

Terre sainte Correction d'un problème, dans lequel l'effet visuel et l'infobulle de la capacité « Terre sainte » du bâton de vie indiquaient une durée trop longue. Réduction de l'efficacité de l'atout « Fortification » de Terre sainte, de 3 %-15 % à 3 %-10 %. Réduction de la vitalité et de la régénération du mana de Terre sacrée, de 100 % à 50 %. Correction d'un problème qui permettait d'empiler les soins de cette capacité provenant de plusieurs sources si elles utilisaient différentes améliorations de capacité.

Rayon de lumière Augmentation de l'efficacité de la capacité « Rayon de lumière » du bâton de vie, de 40 % à 60 %. Augmentation de l'amélioration « Récupération partagée » de Rayon de lumière, de 3 % à 5 %.

Orbe de protection Correction d'un problème, dans lequel l'effet « Protection partagée » était actualisé par le soin fourni par Bénédiction du protecteur. Protection réparatrice (atout d'objet) : Des modifications ont été apportées au fonctionnement de cet atout. Au lieu de se déclencher si la cible n'a aucune amélioration active, l'atout se déclenche désormais si la cible soignée par Orbe de protection a moins de 50 % de ses PV.

Étreinte lumineuse Augmentation de l'efficacité de l'amélioration « Connexion » d'Étreinte lumineuse, de 1 % à 2 %.

Capacités passives Bénédiction (atout d'objet) : Réduction de l'efficacité du bonus aux soins, de 10 % - 30 % à 5 % - 20 %.

HACHETTE



Nous souhaitions améliorer l'arbre de la hache de jet pour la rendre plus utile, améliorer la capacité « Lancer infecté » pour en faire une capacité anti-soin plus viable et améliorer le timing des attaques lourdes pour rendre leur utilisation plus fiable. Nous avons aussi résolu des problèmes qui provoquaient des coups manqués.

Général Correction d'un problème, dans lequel « Lancer précis » pouvait servir à annuler les attaques de base à tout moment. Correction d'un problème, qui empêchait les attaques lourdes de charger correctement et certaines transitions entre deux attaques de fonctionner. Correction d'un problème, dans lequel lorsqu'un joueur visait une cible, il était déplacé suffisamment loin de sa cible pour que les coups la manquent en raison de la taille des zones d'impact, qui étaient un peu plus petites que la distance séparant le joueur de sa cible.

Rage Correction d'un problème, dans lequel l'activation de Rage consommait les améliorations « Colère impitoyable » et « Accumulation de puissance ».

Ruée féroce Correction d'un problème, dans lequel Ruée féroce pouvait être déclenchée sans temps de recharge dans les colonies.

Torrent enragé Correction d'un problème, dans lequel certaines attaques manquaient leur cible.

Lancer infecté Augmentation de la durée de Maladie et Faiblesse, de 5 s à 10 s. Puissance mortelle : Augmentation de la durée bonus sur les cibles ayant peu de PV, de 8 s à 15 s. Transmission aérienne : Augmentation de la durée du nuage d'effet de zone, de 3 s à 6 s.

Lancer déchirant Réduction du temps de recharge, de 15 s à 8 s.

Refus de la mort Correction d'un problème, dans lequel le décompte ultime du temps de recharge de Refus de la mort disparaissait lorsqu'un joueur mourait.

HACHE DOUBLE

Fauche Correction d'un problème, dans lequel l'utilisation de Fauche avec la hache double déclenchait une esquive.

Puits de gravité Correction d'un problème, dans lequel l'effet ralentissant de Puits de gravité ne s'arrêtait pas toujours lorsqu'un joueur quittait la zone d'effet et durait 2 secondes de plus que prévu. Correction d'un problème, dans lequel l'infobulle de Puits de gravité ne mentionnait pas les dégâts de corps à corps infligés par la capacité, si celle-ci était utilisée très près d'une cible.

Tourbillon Ajout de courage à Tourbillon. Tourbillon fortificateur (atout d'objet) : Correction d'un problème, dans lequel cet atout s'appliquait à plus de piles de Fortification que prévu.

Capacités passives Forte attraction : Correction d'un problème, dans lequel les attaques lourdes avaient des zones d'impact incorrectes lorsque cette capacité passive était activée. La capacité passive « Gravité » n'allonge plus la durée de toutes les attractions. Nous avons modifié la capacité, afin qu'elle inflige Enracinement pendant 0,25 s aux cibles touchées par une attraction.

ARC

Attaque principale Correction d'un problème qui permettait de tirer plusieurs attaques principales consécutives plus rapidement que prévu.

Mise à jour de la description de Pluie de flèches, Tir empoisonné et Tir éclaté, pour indiquer qu'elles ne peuvent pas infliger un tir à la tête.

Correction d'un problème concernant plusieurs capacités de l'arc, qui n'infligeaient pas de dégâts plus élevés avec des flèches de palier supérieur.

Tir d’esquive Bonne distance : Cette amélioration confère désormais Célérité à la fin de la capacité, plutôt qu'au moment où elle est lancée, de sorte que la durée de l'amélioration ne soit pas réduite par l'animation de la capacité.

Tir empoisonné Réduction du temps de recharge de Tir empoisonné, de 35 s à 30 s. Correction d'un problème, qui déclenchait le temps de recharge de Tir empoisonné sans que la capacité n'ait été utilisée.

Tir rapide Réduction du temps de recharge, de 20 s à 14 s. Précision rapide : Correction d'un problème, dans lequel cette amélioration ne réduisait pas le temps de recharge si la dernière flèche de Tir rapide tuait l'ennemi.

Pluie de flèches Pluie de flèches n'atteint plus les ennemis à travers les portes.

Capacités passives Correction d'un problème, dans lequel le tir de hanche avec l'arc déclenchait la capacité passive « Précision amplifiée » de l'arbre de capacités du mousquet.

ÉPÉE



Le principal objectif des mises à jour apportées à l'épée et au bouclier était d'améliorer la prise en main de la capacité « Saut d'estoc », ainsi que le temps de chargement des attaques lourdes, afin de les rendre plus uniformes.



Correction d'un problème, dans lequel les temps de chargement et les annulations des attaques de base ne fonctionnaient pas correctement, durant les attaques lourdes à l'épée.

Correction d'un problème, dans lequel l'attaque lourde à l'épée complètement chargée ne se déclenchait pas au même moment que l'attaque lourde classique.

Ruée de bouclier Ruée améliorée : Extension de la durée de Faiblesse, de 4 s à 10 s.

Saut d'estoc Réduction du temps de recharge, de 25 s à 18 s. Augmentation de la gradation des dégâts, de 135% à 150%. Accélération de la récupération après avoir utilisé Saut d'estoc, afin de faciliter la transition vers d'autres attaques. Châtiment indigne : Ajout du pourcentage de ralentissement à la description.

BÂTON DE FEU



Nous avons modifié le bâton de feu, afin de réduire l'efficacité des attaques classiques, qui paraissaient trop puissantes par rapport à certaines capacités, et nous avons également modifié quelques capacités, afin que leur impact se fasse davantage sentir.

Pilier de feu Augmentation de la gradation des dégâts, de134 % à 170 %. Correction d'un problème, dans lequel Pilier de feu ciblait son lanceur lorsqu'il était activé à l'aide de la touche de capacité. Correction d'un problème, dans lequel Pilier de feu ne déclenchait pas Runes d’Hélios lorsqu'il était activé à l'aide de la touche de capacité. Correction d'un problème, dans lequel Pilier de feu touchait deux fois les cibles situées au bord de la zone d'effet.

Pluie de météores Correction d'un problème, dans lequel Runes d’Hélios se déclenchait en visant avec Pluie de météores, plutôt qu'en la lançant.

Boule de feu Ajout d'une précision, expliquant que la capacité « Boule de feu » ne peut pas infliger de dégâts critiques. Elle s'affichait auparavant de la même couleur que les dégâts critiques, mais n'infligeait pas de dégâts supplémentaires. Elle n'affichera désormais plus de dégâts en orange et une infobulle supplémentaire a été ajoutée.

Lance-flammes Augmentation de la gradation des dégâts, de 34 % à 50 %.

Capacités passives Lancer clair : Réduction du bonus de dégâts, de 10 % à 5 %. Idées claires : Réduction de l'efficacité de Renforcement, de 10 % à 5 %. Runes d’Hélios : Réduction du bonus de dégâts, de 30% à 25%. Prophète d'un dieu du feu : Réduction du bonus de dégâts critiques, de 20 % à 15 %. Lance-sorts : Réduction du bonus de chances de coup critique, de 15 % à 10 %. Correction d'un problème, dans lequel les chances de coup critique augmentaient pour les attaques normales et pas seulement pour les capacités. Pyromanie : Réduction du bonus de dégâts, de 20% à 15%. Allumage : Correction d'un problème, dans lequel Allumage allongeait la durée des améliorations de façon incorrecte. Réchauffer : Réduction du temps nécessaire pour déclencher Réchauffer (sans activer de capacité), de 6 s à 4 s. Mise à jour des capacités passives « Roussissement » et « Embrasement », pour modifier leur fonctionnement : Roussissement, qui infligeait auparavant Brûlure lors des coups critiques, inflige désormais Brûlure lors des attaques légères. Embrasement inflige désormais Brûlure, lors des coups critiques de capacités uniquement.

LANCE

Notre objectif était d'améliorer et d'ajuster certaines capacités peu utilisées, afin qu'un plus grand éventail de capacités soient viables. Ajustement de la distance de déplacement du joueur vers la cible, lors des attaques lourdes. Les attaques lourdes rapprochaient trop le joueur de sa cible, empêchant parfois la capacité passive « Allonge mortelle » de se déclencher.

Balayage Coup de grâce : Augmentation de la gradation des dégâts, de 125% à 150%. Cette attaque est désormais considérée comme lourde, ce qui lui permet de déclencher des capacités passives lourdes.

Embrochement Augmentation des dégâts de saignement, de 10 % à 20 %.

Perforation Augmentation de la gradation des dégâts, de 70 % à 80 %. Correction d'un problème, qui empêchait la capacité passive « Déplacement continuel » de réduire le temps de recharge de Perforation.

Cyclone Augmentation de la gradation des dégâts, de 110% à 130%.

Coup de pied sauté Correction d'un problème, dans lequel le temps de recharge de Coup de pied sauté commençait une image avant l'apparition de la zone d'impact. La capacité commençait à recharger si l'attaque était interrompue et ce, même si le coup n'avait pas porté.

GANTELETS DE GLACE



Notre objectif avec Gantelets de glace était de réduire l'efficacité de certaines combinaisons de capacités à leur niveau maximum tout en conservant leur utilité individuelle.

Attaque lourde : augmentation du temps de chargement et du temps de recharge de l'attaque lourde, afin qu'ils correspondent à ceux des attaques lourdes des autres armes magiques.

Correction d'un problème, dans lequel les mouvements d'attaque avec Gantelets de glace étaient plus rapides qu'avec d'autres armes magiques.

Correction d'un problème, dans lequel les attaques de base de Gantelets de glace passaient parfois à travers l'ennemi sans lui infliger de dégâts, s'il se trouvait trop près.

Tempête de glace Augmentation du temps écoulé entre chaque dégât, de 0,25 s à 0,33 s. Correction d'un problème, dans lequel Tempête de glace n'infligeait pas de dégâts si le joueur avait l'atout d'objet « Dégel permanent ». Correction d'un problème, dans lequel Tempête de glace n'infligeait pas de dégâts aux ennemis insensibles au ralentissement. Correction d'un problème, dans lequel Tempête de glace s'arrêtait si son lanceur changeait d'arme active.

Piques de glace Correction d'un problème, dans lequel Piques de glace affichait un décompte de lancement, en dépit d'être lancée instantanément.

Vent mordant Augmentation de la gradation des dégâts par impact, de 16 % à 20 %.

Tempête de grêle Augmentation du temps de recharge, de 20 s à 30 s.

Prison de glace Les joueurs touchés par Prison de glace ne peuvent plus être soignés. Réduction de la santé de la prison de glace à 50 % de la santé max des joueurs. Réduction des dégâts infligés par l'attaque permettant au joueur de s'en extraire, de 168 % à 70 %. Correction d'un problème, dans lequel l'invulnérabilité à Prison de glace pouvait être retirée pendant qu'elle était encore active. Correction d'un problème, qui permettait aux joueurs de se déplacer après être morts dans la prison de glace.

Pylône de glace Augmente la santé du pylône de 20 %. Ajout d'une durée de vie maximale de 45 s au Pylône de glace. Correction d'un problème, dans lequel Pylône de glace consommait du mana, mais ne s'activait pas sur les pentes, au sol ou sur les corniches. Correction d'un problème, qui permettait aux joueurs de placer plusieurs Pylône de glace à la fois en mourant, puis en étant ranimés. Correction d'un problème, dans lequel Pylône de glace visait des joueurs neutres ou des IA ennemies lors des escarmouches en 1c1.

Capacités passives Froid ultime Réduction des dégâts bonus de Froid Ultime, de 35 % à 25 %. Correction d'un problème, dans lequel la capacité de Froid ultime ne s'appliquait pas aux ennemis dans certaines situations. Mise à jour de la formulation de l'infobulle de Froid ultime, afin de mieux expliquer son fonctionnement. Engelure critique : Réduction du bonus de critical change, de 20 % à 15 %. Survoltage critique : Réduction de 15% à 10% du bonus de dégâts critiques. Gel lourd Ajout d'un temps de recharge de 5 s à l'effet gelant. Correction d'un problème qui permettait aux ennemis possédant cette capacité passive d'enraciner les joueurs debout dans leur propre Tempête de glace. Correction d'un problème, dans lequel l'atout d'objet « Rafraîchissement glacé » pouvait s'activer à la fois en mettant un joueur à terre et en le tuant. Il ne se déclenche désormais plus qu'en mettant un joueur à terre.

RAPIÈRE

Correction d'un problème, dans lequel le temps de recharge de Tondo, Embellissement et Flèche commençait une image avant l'apparition de la zone d'impact. Les capacités commençaient à recharger si l'attaque était interrompue et ce, même si le coup n'avait pas porté.

Frénésie Amélioration du guidage de Frénésie, afin de corriger un problème, dans lequel les attaques suivantes manquaient fréquemment leur cible ou avaient des difficultés à porter. Oppression : Correction d'un problème, dans lequel cette amélioration infligeait des dégâts de vitalité, au lieu de dégâts de blocage.

Tondo Réduction du temps de recharge, de 11 s à 6 s. Rebelote : Correction d'un problème, dans lequel cette amélioration ne fonctionnait que sur les cibles en position de blocage.

Riposte Réduction du temps de recharge, de 20 s à 12 s. Augmentation de la durée de l'Étourdissement de base, de 1,5 s à 2 s. Lourdes conséquences : Augmentation de l'Étourdissement, de 2 s à 2,5 s.

Capacités passives Lancée : Augmentation des dégâts bonus, de 25 % à 30 %. Vélocité : Correction d'un problème, dans lequel cette capacité passive conférait Célérité avec les dégâts de saignement, au lieu des coups portés par les armes.

MOUSQUET



Tout comme dans le cadre des mises à jour d'équilibrage d'autres armes, notre objectif était d'améliorer et d'ajuster certaines capacités peu utilisées, afin qu'un plus grand éventail de capacités soient viables.

Augmentation des dégâts de base du mousquet de 2,5 %.

Correction d'un problème, dans lequel il était impossible de recharger le mousquet après avoir esquivé et déclenché la course automatique.

Correction d'un problème, dans lequel le rechargement ne reprenait pas automatiquement après une interruption de la visée du joueur.

Correction d'un problème, dans lequel les tirs de mousquet surchargés n'étaient pas consommés, lors de tirs de hanche en se baissant.

Pièges Les pièges ne peuvent plus être déclenchés par les joueurs aux portes de la mort.

Bombe collante Augmentation des dégâts, de 175 % à 235 %.

Puissance d'interruption Réduction du temps de recharge, de 18 s à 15 s.

Tonnerre de poudre Réduction du temps de recharge, de 15 s à 12 s.

Position du tireur Réduction du temps de recharge, de 20 s à 18 s. Les joueurs peuvent désormais quitter Position du tireur en appuyant sur sprint, la touche de capacité, esquive, Échap ou en relâchant le BDS.

Rechargement critique Correction d'un problème qui empêchait cette capacité passive de fonctionner uniformément.

IA IA GÉNÉRALE

Nouveaux ennemis IA Nouveaux ennemis dévoyés Essaimeur flétri Scarabée flétri Chaman dévoyé Alligator dévoyé domestique

Gardien ancien Mage squelette

Mises à jour des villageois altérés Le puissant travailleur altéré a troqué sa pioche contre des poids : il est désormais plus baraqué que jamais. Les jeux d'attaques des villageois ont été revus et retravaillés, afin de mieux les distinguer les uns des autres.

CORRECTIONS DE PROBLÈMES ET RÉGLAGES DES IA

Général Correction d'un problème, dans lequel l'IA pouvait parfois être poussée dans des zones invalides, ce qui la tuait. Correction d'un problème, dans lequel les potions de santé engendraient une menace. Correction d'un problème, dans lequel les IA ne répondaient plus lorsqu'elles étaient entourées de nombreux joueurs. Correction d'un problème, dans lequel certains objets créés par les boss ne disparaissaient pas toujours comme prévu. Ajout de volumes d'impact aux pieds des ennemis de type Brute, afin de garantir une prise en compte des attaques des joueurs plus uniforme. Modules d'élite Correction d'un problème, dans lequel les zones de ralentissement émises par le modificateur « Bave » passaient à travers les étages des bâtiments à plusieurs étages. Correction d'un problème, dans lequel les auras de Phalange et de Ralentissement s'attachaient parfois aux pieds d'un ennemi et se déplaçaient de façon imprévisible. Correction d'un problème, dans lequel Tranchoir touchait une zone plus grande que prévu. Foyers d'altération Correction d'un problème, dans lequel les foyers d'altération disparaissaient parfois soudainement en plein combat. Correction d'un problème, dans lequel les ennemis ne disparaissaient pas toujours après la fermeture d'un foyer. Déferlante Correction d'un problème, dans lequel les ours attaquaient le mauvais portail, si les deux portails étaient améliorés au palier 3. Invasion Correction d'un problème, qui permettait aux joueurs d'effectuer un blocage corporel sur les Spriggans. Réduction des dégâts globaux des Spriggans de 20 % lors des invasions. Réduction des dégâts infligés aux structures par les Spriggans de 50 % lors des invasions.

Gardien ancien Mage ancien Le mage ancien n'est plus insensible à l'Étourdissement. Réduction des dégâts du sortilège à courte portée « Blastaway » du mage ancien. Correction d'un problème, qui empêchait certains gardiens anciens IA de se replier correctement. Correction d'un problème, dans lequel certains gardiens anciens IA faisaient des pas de côté indéfiniment.

Terre enragée Dryade archère Le tir éparpillé sauté de la dryade archère devrait désormais toucher le joueur de façon plus uniforme. Dryade rôdeuse Correction d'un problème, dans lequel la dryade rôdeuse prenait une pose en T lorsqu'elle était touchée par certaines attaques.

Altérés Acolyte altéré Correction d'un problème, dans lequel les acolytes altérés étaient insensibles aux effets de contrôle de foule. Recrue de la dynastie Correction d'un problème, dans lequel les recrues de la dynastie n'infligeaient pas de dégâts. Commandant altéré Correction d'un problème, dans lequel les commandants altérés effectuaient leur attaque sprintée en continu. Yonas l'altéré Réduction de la taille du modèle de Yonas l'altéré. Réduction des soins personnels de Yonas, afin qu'il soit plus gérable pour une personne jouant seule. Invocateur de la dynastie Correction d'un problème, dans lequel les invocateurs de la dynastie récupéraient beaucoup plus de PV que prévu lorsqu'ils se repliaient. Villageois altérés Correction d'un problème, qui permettait aux villageois altérés de poursuivre les joueurs indéfiniment. Destructeur du néant Correction d'un problème, qui permettait au laser des destructeurs du néant de tirer sur les joueurs à travers le mur de la forteresse.

Dévoyés Porteurs dévoyés Correction d'un problème, dans lequel les porteurs dévoyés ne pouvaient pas se replier correctement. Marins noyés Correction d'un problème, qui permettait aux noyés porteurs d'épées et de boucliers de bloquer tout en utilisant des combos d'attaques. Correction d'un problème, dans lequel les mousses noyés étaient coincés dans certains éléments et objets. Pistoliers Correction d'un problème, dans lequel les pistoliers utilisaient des attaques au corps à corps pour attaquer des cibles hors de portée. Les pistoliers utiliseront désormais leurs attaques à distance. Flétris Correction d'un problème, qui empêchait les ennemis flétris de tuer les joueurs aux portes de la mort. Correction d'un problème, dans lequel les fantassins flétris se coinçaient la tête dans une clôture. Brutes Correction d'un problème lié à la taille des personnages de type Brute, qui restaient coincés dans les embrasures des portes. Correction d'un problème, dans lequel le canon des brutes pirates restait coincé dans leur main, s'ils chancelaient durant une attaque au canon.

Faune Sangliers Correction d'un problème, dans lequel les sangliers se comportaient de façon imprévisible, lorsqu'un joueur tirait un projectile près d'eux. Correction d'un problème, dans lequel les sangliers tournaient instantanément plutôt que graduellement, lorsqu'ils marchaient. Correction d'un problème lié aux volumes d'impact des gros sangliers, afin que les attaques les touchent de façon plus uniforme. Alligators Correction d'un problème, dans lequel les alligators pouvaient rester coincés en essayant d'attaquer des joueurs situés au-dessus d'eux. Wapitis Correction d'un problème, dans lequel les wapitis restaient coincés dans les embrasures des portes ou dans les bâtiments. Paons Correction d'un problème, dans lequel les paons éliminés étaient comptés comme des dindons éliminés. Ours Correction d'un problème, dans lequel les réactions des ours, vers la gauche et vers la droite, étaient inversées. Réduction des réactions visibles aux coups reçus par les ours chancelants. Correction d'un problème, dans lequel les ours restaient coincés dans des arbres. Félins Désactivation de la capacité des félins à regarder les joueurs et à les suivre du regard en bougeant la tête, lorsqu'ils sont en état de choc. Loups Réglage de l'attaque de certains loups, de sorte à avoir un angle de guidage plus réduit et à donner aux joueurs un délai plus uniforme pour esquiver. Adoucissement de la réaction des joueurs aux attaques de loups, de sorte qu'ils sont désormais poussés plus délicatement, au lieu d'être projetés ailleurs. Stanley Résolution d'un problème de comportement, à cause duquel Stanley était parfois coincé et courait sur place.

EXPÉDITIONS

Site de fouilles amrine Simon Grey Réglage des modules de Simon, de sorte que les effets statiques restent identiques entre chaque apparition. Correction d'un problème, dans lequel il continuait d'invoquer des sbires, après que tous ses sbires ont été tués. Contremaître Nakashima Réglage des modules de Nakashima, de sorte que les effets statiques restent identiques entre chaque apparition.

Les Profondeurs Archidiacre Azamela Correction d'un problème, qui permettait de tuer ses chiens plusieurs fois pour gagner de l'expérience et du butin. Correction d’un problème, qui empêchait les animations d'apparition des chiens de fonctionner correctement. Correction d'un problème survenant rarement, dans lequel Azamela tentait d'attaquer les joueurs en dehors de son arène. Correction d'un problème, dans lequel les téléporteurs pouvaient rester allumés après l'élimination de l'équipe. Correction d'un problème, dans lequel les effets visuels de téléportation ne s'appliquaient pas aux joueurs. Correction d'un problème, dans lequel ses obélisques n'étaient pas accompagnés d'effets visuels de laser. Correction d'un problème, qui permettait aux ennemis d'infliger des dégâts à la carapace altérée couvrant le téléporteur du capitaine Thorpe. Correction d'un problème, qui rendait les ennemis de type Acolyte de Tranchécueil insensibles à tous les affaiblissements de contrôle de foule.

Chantier naval de la dynastie Commandant Chen Réduction des volumes de dégâts du commandant Chen, afin qu'il inflige des dégâts plus uniformes dans les zones prévues. Animaux de compagnie d'Isabella Correction d'un problème, dans lequel Isabella ne regardait pas le joueur qu'elle visait de son pistolet. Correction d'un problème, dans lequel la mort des tigres d'Isabella pouvait renforcer l'IA située hors de l'arène. Correction d'un problème, dans lequel Isabella n'infligeait que des dégâts de frappe. Impératrice Correction d'un problème, qui permettait au sortilège Souffle du dragon de tuer les joueurs aux portes de la mort. Correction d'un problème, qui permettait de continuer de lancer Piédestal perlé même après sa mort. Correction d'un problème, dans lequel la zone d'impact de Piédestal perlé était trop haute. Réglage du timing de Dragon Dive, afin que l'attaque ait moins de chances de toucher les joueurs, avant que son animation n'apparaisse. Correction d'un problème, qui rendait « Corruption Blast » difficile à bloquer pour les joueurs les plus proches (comme les tanks du groupe). Correction d'un problème, qui rendait l'impératrice vulnérable aux dégâts durant certaines animations de la phase 2.

Jardin de la Genèse Roche sédimentaire Correction d'un problème, dans lequel ses sbires étaient de niveau 57 au lieu de 66. Correction d'un problème, dans lequel l'attaque de plongée de la roche n'infligeait parfois pas de dégâts. Correction d’un problème, qui bloquait parfois les joueurs dans le mur de Root Arena de la roche sédimentaire. Gardien botanique vicié Correction d'un problème, qui empêchait les petites flaques de poison d'infliger les dégâts prévus. Réduction des dégâts de Siren Scream de 15 %.

L’Instrument de Lazarus Cilla Correction d'un problème, dans lequel la phase du bâton de Cilla durait trop longtemps. Les relais se désynchronisaient de ses piles d'Arcane Might. Chardis Correction d'un problème, qui permettait au laser de Chardis de continuer à fonctionner après la mort de tous les joueurs. Augmentation légère de la taille du volume de dégâts dans les aisselles de Chardis, afin que les coups portés soient plus uniformes. Correction d'un problème, qui empêchait Chardis de subir des dégâts bonus de l'atout Tourment des Anciens. Correction d'un problème, qui empêchait la Prison de glace des gantelets de glace de subir des dégâts du laser de Chardis. Correction d'un problème, qui permettait à Chardis de subir des dégâts en lançant des hachettes depuis l'extérieur de son arène. Correction de plusieurs problèmes, qui empêchaient Chardis et ses orbes de Lazarus de subir des dégâts des capacités des joueurs.

BOSS D'ARÈNE

Avarice Correction d'un problème, qui permettait aux sbires d'Avarice de lâcher du butin.

Baines Réduction de la taille du modèle de Baines.

ÉCONOMIE, PROGRESSION ET BUTIN Le temps de recharge pour le changement de faction a été réduit à 60 jours (contre 120 auparavant).

Le poids des nécessaires de réparation a été réduit de 2,0 à 0,1. Nous trouvions que 2,0 était trop lourd, et 0,1 ne l'est pas trop. Vous devriez facilement pouvoir en garder quelques-uns en réserve dans vos poches.

Ajout de l'objet « Morceau de fer consacré » au premier rang de la boutique de faction pour toutes les factions. Les morceaux de fer consacré sont utilisés dans la fabrication de l'atout « Résilience » pour les éléments d'armure. ÉCONOMIE Tous les comptoirs ont été liés. Les frais pour les ordres d'achat et de vente sont déterminés par la colonie dans laquelle vous les publiez. Les impôts de transaction sur les achats que vous effectuez sont déterminés par la colonie dans laquelle vous effectuez les achats. Les objets expirés énumérés sur les ordres de vente sont renvoyés à leur colonie de provenance.

Il n'est plus possible de placer des objets au comptoir pendant 28 jours. La limite est désormais de 14 jours.

Réduction de la Résistance perdue en mourant en JcJ de 10 %.

Réduction de la quantité de miel récoltée dans les ruchers de 50 % et de la quantité de lait obtenue des vaches de 65 %. Les arbres mellifères ne sont pas affectés par cette modification. Nous avons procédé à cette modification, car le volume de lait et de miel dans le monde est plus élevé que ce que nous avions prévu. Les abeilles et les vaches sont ravies de ce changement.

Les impôts sur le logement doivent désormais être payés tous les sept jours, contre cinq jours précédemment. Leur coût n'ayant pas changé, les joueurs gagneront deux jours de logement sans augmentation de leurs impôts. PROGRESSION Réduction des gains en réputation de territoire obtenus en cuisinant, car ils étaient un peu plus généreux que les gains obtenus avec d'autres métiers de fabrication.

Mise à jour du projet urbain du domaine Harpevoile, de sorte qu'il nécessite 1 objet de mission au lieu de 5.

Augmentation de la quantité d'EXP nécessaire pour progresser dans les métiers de fabrication. Une fois que les joueurs débloquent un nouveau palier de recettes (p. ex. : fer > acier), la quantité d'EXP nécessaire pour continuer à progresser en fabricant des objets au palier précédent baissera considérablement. Cependant, progresser dans le métier prendra autant de temps qu'avant si vous fabriquez des objets au palier le plus élevé atteint.

MÉTIERS Mise à jour de la fabrication de potions Nous trouvions que certaines potions essentielles de palier élevé (et particulièrement les potions de santé et les potions de mana) étaient un peu trop difficiles à fabriquer. Nous avons donc mis à jour les recettes de fabrication de ces objets et y avons ajouté un nouveau composant alchimique : l'alkahest. L'alkahest est obtenu en distillant les herbes magiques trouvées en Aeternum et constitue une base fiable et puissante pour les potions.

Ressources rares des exploitations de gisements Grâce à vos signalements sur nos forums, nous avons découvert un problème de probabilité concernant les ressources rares des exploitations de gisement II, III et IV, et l'avons réglé. Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent à faire de New World un jeu encore meilleur, grâce à leurs signalements ! Pour faire court, quelques probabilités se multipliaient les unes les autres, et aboutissaient à des chances quasi nulles d'obtenir certains objets déjà rares. Ceci, combiné à un problème faisant qu'il était quasiment impossible d'obtenir ces objets si votre chance était trop élevée (la chance n'est pas censée marcher comme ça !), signifiait qu'il fallait avoir juste assez de chance pour tomber sur cette probabilité (quasi nulle, donc) d'obtenir ces objets. Désormais, vous devriez avoir une chance adéquate d'obtenir du fer féérique, du métallonéant, de la phasofibre et du bois pétrifié, une fois un certain niveau de compétence de métier atteint. Cette chance peut augmenter en mangeant des aliments de compétence de métier appropriés, durant la collecte. Les aliments de compétence de métier vous permettent aussi d'obtenir ces objets plus tôt que d'ordinaire, en fonction de votre niveau de compétence de métier seul, mais les probabilités sont très basses.

Pêche La première mission de pêche nécessite désormais 3 appât cloportes au lieu de 5.

BUTIN ET RÉCOMPENSES Ajout de plusieurs nouveaux objets mythiques spéciaux, à obtenir de chevaliers mythiques trouvés sur l'île. Les chevaliers constituant un objectif de quête ne donnent pas d'objets spéciaux.

Ajout d'un nouveau style d'arme, obtenu des ennemis de type chevalier.

Le pavois de Défense de la tour a désormais l'apparence d'un pavois et non celle d'un bouclier normand.

Ajout d'une gamme d'armes, créée par les personnes ayant participé à l'événement Bataille pour New World. Ces armes sont de palier 5 et peuvent devenir légendaires, si elles obtiennent un score d'équipement de 600. CORRECTIONS DE BUGS NOTABLES Les joueurs ne peuvent plus créer d'ordre d'achat pour des objets qui n'existent pas.

Correction d'un problème, qui permettait de fabriquer des appâts à base de pain et de fromage dans les cuisines.

Les joueurs ne peuvent plus émettre d'ordre de vente, lorsque leur rangement est plein.

Correction d'un problème, dans lequel les sangliers et les alligators conféraient plus d'EXP de dépeçage que prévu.

Correction d'un problème, dans lequel les joueurs pouvaient tomber sur des sacs d'objets abandonnés ne leur appartenant pas et avec lesquels ils ne pouvaient pas interagir correctement.

Correction d'un problème, qui empêchait les objets de mission des projets urbains de réinitialiser l'état de la mission, lorsqu'ils étaient obtenus.

Correction d'un problème, dans lequel il fallait tapoter rapidement sur le bouton gauche de la souris (BGS) en remontant un poisson pour lancer le remontage automatique, ce qui rendait le contrôle de la tension de la ligne très difficile.

Correction d'un problème, dans lequel des objets communs de palier élevé pouvaient être obtenus de certains ennemis de bas niveau.

Correction d'un problème, dans lequel les petits et les grands gisements de métal stellaire et d'orichalque fournissaient la quantité inverse de minerai.

Correction d'un problème lié à un élément d'armure de l'Ombre, doté d'un score d'équipement (et donc d'un niveau minimum requis) bien plus élevé que prévu. Veuillez noter que cette correction affectera les exemplaires existants de cet objet.

Correction d'un problème, dans lequel les lingots d'or et de platine nécessitaient une fonderie d'un palier plus élevé que prévu.

Correction d'un problème, dans lequel certains objets mythiques fabriqués étaient considérés comme légendaires, mais étaient fabriqués comme s'ils étaient épiques. Ils devraient désormais être épiques.

Correction d'un problème, qui permettait de fabriquer des bâtons de feu avec des bois bruts.

Ajout de nouveaux modificateurs de fabrication, afin de tenir compte d'un petit groupe d'atouts pouvant être obtenus pour les objets, mais ne pouvant pas être assignés lors de la fabrication.

Correction d'un problème, dans lequel certains modificateurs de fabrication étaient obtenus dans le jeu, mais ne pouvaient pas être échangés au comptoir. De même, le comptoir proposait des modificateurs de fabrication obsolètes et impossibles à obtenir. Il est désormais impossible de les proposer au comptoir.

Nous avons supprimé certains mods obsolètes et non fonctionnels des listes d'objets pouvant être obtenus. Si vous possédiez l'un de ces objets, il a été remplacé par un autre objet fonctionnel : Le charme de mage obscur en métal stellaire a été remplacé par un charme de mage obscur en acier. Le charme d'armurier en métal stellaire a été remplacé par un charme d'armurier en acier. Le charme de chef en métal stellaire a été remplacé par un charme de chef en acier. La rognure de matière altérée a été remplacée par un éclat de matière altérée. Le charme de joaillier en métal stellaire a été remplacé par un charme de joaillier en acier. Le charme voyageur en orichalque a été remplacé par un charme de voyageur en acier stellaire. Les gouttes d'Azoth visqueux ont été remplacées par une fiole d'Azoth visqueux. Les lianes frétillantes ont été remplacées par un enchevêtrement de bruyère grimpante. Les lianes agitées ont été remplacées par un fagot de bruyère grimpante. Les lianes violentes ont été remplacées par un fagot de bruyère grimpante. L'éclat de résine de bois d'aléa a été remplacé par des copeaux de résine. Le morceau de résine de bois d'aléa a été remplacé par des copeaux de résine. La fiole de sève de bois d'aléa a été remplacée par une fiole de sève. Le philtre de sève de bois d'aléa a été remplacé par un philtre de sève.

Correction d'un problème qui empêchait d'utiliser les mods de caractéristiques en tant qu'ingrédient pour la fabrication des nécessaires de réparation.

Correction d'un problème dans lequel l'utilisation des nécessaires de réparation coûtait des pièces.

Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir certains éléments d'armures de fabricant d'armes (haut/pantalon). EXPÉRIENCE UTILISATEUR, INTERFACE ET SOCIAL MISES À JOUR DU MODE STREAMER Les joueurs peuvent désormais bloquer individuellement les invitations de compagnie, les invitations de groupe, les invitation d'amis, les transferts de pièces, les demandes d'échange, les demandes d'escarmouche et les messages privés.

Choisir le mode « Ne pas déranger » complet désactivera toutes les notifications entrantes.

Ajout de notifications à la personne envoyant la demande, pour l'informer que ses invitations et demandes sont bloquées lorsqu'elle les envoie à un joueur utilisant le mode streamer. RECYCLAGE ET RÉPARATION Ajout d'une infobulle au sujet des indicateurs d'équipement endommagé, expliquant comment les réparer. Ajout de l'indicateur d'équipement endommagé à l'écran de l'inventaire, lorsque l'équipement est endommagé.

Ajout d'une pop-up de didacticiel, pour mieux expliquer le fonctionnement des pièces de réparation.

Mise en surbrillance des boutons « Tout réparer » et « Réparer », afin de les rendre plus visibles. BUGS NOTABLES Nous empêchons désormais les joueurs de rester coincés dans des échanges entre joueurs qui se solderaient par un débordement de l'inventaire.

Les joueurs qui approchent de la limite de pièces ne peuvent plus faire d'échange, si le résultat de l'échange se solde par un dépassement de la limite et, donc, par une perte de pièces.

Ajout d'une icône de quête et d'animations en surbrillance, pour les objets à fabriquer nécessaires pour les quêtes.

Correction d'un problème, dans lequel les titres étaient réinitialisés après chaque mise à jour du jeu.

Ajout d'icônes à certains objets, qui en étaient dépourvus au comptoir.

Quitter un groupe pendant une guerre vous faisait quitter la guerre sans prévenir. Les joueurs ne peuvent désormais plus quitter leurs groupes en pleine guerre, mais ils peuvent quitter la guerre, après avoir confirmé que tel est leur souhait.

Correction d'un problème, dans lequel le palier des postes de fabrication et de transformation affiché sur la carte contextuelle était erroné.

Ajout d'une invite de confirmation, lorsque vous tentez de « Tout prendre » dans l'abri de rangement, afin d'éviter les clics accidentels malvenus.

Nous montrons désormais une icône aux membres de votre faction lorsqu'ils sont invités en JcJ. Cela devrait aider les joueurs à déterminer si des renforts se trouvent à proximité et s'ils sont suffisamment nombreux pour un combat JcJ.

Les infobulles de guerre et d'invasion à venir resteront désormais fermées et ne réapparaîtront pas lorsque vous ouvrirez la carte si vous avez fermé la notification, et ce jusqu'à la guerre ou invasion suivante.

Le jeu n'affichera plus de texte de débug lorsque le texte localisé est manquant. Le texte anglais sera affiché pour vous donner davantage d'informations contextuelles.

