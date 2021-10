New World : Les pièces d'or, comment en avoir et devenir riche

Comment devenir riche et avoir des pièces d'or dans New World ?

Faire les missions

Vendre ou recycler les objets inutiles

Tuer les monstres

Il n'est pas évident de. En effet, les pièces d'or se gagnent petit à petit et votre bourse aura très certainement bien du mal à se remplir dans les premières heures de jeu. Pourtant, avec un peu de malice, il est possible de maximiser vos gains et d'empiler, très vite, ces petites pièces d'or. Il faut dire que ces dernières sont très utiles, notamment pour acheter une maison, payer diverses taxes, ou avoir de l'équipement spécial.Comme vous le remarquerez très vite, les premières missions vous permettent de récupérer quelques dizaines de pièces d'or, et cela sera pareil tout au long de l'histoire principale. N'hésitez donc pas à les faire, même les quêtes secondaires et de faction, puisqu'elles vous permettront d'avoir très vite une bourse remplie. Surtout lorsque nous savons que ces missions ne sont, en règle générale, pas trop difficiles à valider.N'hésitez pas à consulter l'hôtel des ventes et vous débarrasser de vos objets sans valeur. Si vous êtes sûr que tel ou tel objet ne vous conviendra jamais et qu'il affiche une belle valeur à l'hôtel des ventes, vendez-le. Il s'agit d'un excellent moyen pour récupérer quelques pièces d'or sans difficulté apparente.Si certains objets dont vous souhaitez vous débarrasser n'ont pas une grande valeur marchande, alors recyclez-les. Vous obtiendrez quelques ressources, dont des pièces d'or, même si le nombre est ridiculement petit, il n'y a pas de petites économies.Farmer les monstres est également un excellent moyen de récupérer quelques pièces d'or. En plus de gagner des niveaux pour les armes, vous pourrez gagner des pièces d'or de temps en temps et ainsi augmenter votre richesse.Pour conclure, vous pouvez également récupérer vous-même les ressources, au lieu de les acheter. Cela prend certes du temps, mais lors de vos voyages à travers Aeternum, arrêtez-vous le temps de quelques minutes pour récolter telle ou telle ressource. Vous n'aurez alors pas à les acheter lorsque vous en aurez besoin, notamment pour fabriquer un objet, et pourrez directement aller vous servir dans votre réserve.Toutes ces astuces mises bout à bout vous permettront de gagner plus d'or que la normale et donc d'avoir suffisamment de ressources pour parvenir à vos besoins, ou presque.