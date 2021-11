New World lance un serveur de test (RTP)

Comment accéder au RTP de New World ?

Comment fonctionne le RTP de New World ?

Amazon Games vient d'annoncer, permettant à la communauté d'accéder en avant-première au contenu qui sera déployé sur les serveurs live quelque temps plus tard. L'objectif est d'obtenir un retour de la part des joueurs sur les changements à appliquer, quel qu'ils soient, avec que la mise à jour n'arrive. Si des problèmes sont décelés ou que des objets, comme des armes, ou des ennemis sont jugés trop puissants, ou pas assez, par exemple, les développeurs apporteront des modifications avant de les rendre disponibles. De nombreux jeux utilisent ce système, comme LoL, PUBG ou encore Rainbow Six: Siege.C'est donc une excellente nouvelle pour les joueurs de, qui pourront, normalement, profiter de mises sans problème majeur.Si vous n'êtes pas un habitué de ce genre de serveurs sur Steam, sachez que vous allez devoir télécharger la version, qui s'affichera dans votre bibliothèque, pour profiter du contenu. Naturellement, chaque mise à jour vous demandera de télécharger les nouveautés, et le serveur ne sera pas accessible tout le temps. Si aucun test ne doit avoir lieu, lesera tout simplement fermé.Étant donné qu'il s'agit d'une expérience à part, dans, la progression de personnage n'est pas sauvegardée d'une version à l'autre et il n'est pas possible de la transférer. Cependant, le studio ayant besoin de retours rapides, il fournira « occasionnellement des aménagements spéciaux, comme des niveaux instantanés ou des équipements ».Tous les retours, notamment les bugs que vous rencontrerez, seront à signaler auprès du support, via le site officiel. Les serveurs de test ne sont, en général, ouverts que quelques jours avant que la mise à jour en question ne soit disponible. Vous pouvez retrouver de plus amples informations si besoin ici