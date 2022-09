New World fête son premier anniversaire avec diverses statistiques

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À la fin du mois de septembre 2021, les joueurs ont pu découvrir New World , un nouveau MMO ambitieux développé par Amazon Games. Si ce dernier a bien réuni des millions de joueurs, les serveurs ont été bouchés durant de nombreux jours, conduisant à la gronde de leur part et à la perte, petit à petit, des utilisateurs qui n'ont plus relancé New World par la suite., permettant d'étendre très largement les possibilités, avec notamment de nouvelles armes et activités, sans oublier des fonctionnalités inédites. Dans le cadre du premier anniversaire,Par exemple, en un an, ce sont, ce qui est très correct. La faction la plus populaire est l'Ombre, devant les Maraudeurs et les Engagés, alors que les joueurs ont abattu 6,3 milliards d'arbres et pêché 42 millions de poissons pendant les Mélégies estivales.Amazon n'a cependant pas annoncé le nombre de copies vendues, ou quoi que ce soit d'autre allant dans ce sens, mais nul doute que, bien que la communauté ait peu à peu diminué avec le temps. À l'heure actuelle, le MMORPG comptabilise 24 000 utilisateurs simultanés en moyenne sur les 30 derniers jours, ce qui reste plus que convenable.