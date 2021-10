Peut-on changer de pseudo dans New World ?

Le choix du pseudo est un élément très important dans les jeux vidéo en ligne, puisqu'il s'agit du nom que verront tous les autres joueurs et qui vous suivra, parfois, très longtemps. Dans le cas de, celui-ci l'est d'autant plus que nous avons affaire à un MMO, où les autres utilisateurs sont très nombreux.Mais qui dit jeu populaire, dit parfois difficulté de pouvoir utiliser son pseudo préféré, si certains ont été plus rapides. C'est pourquoi de nombreux développeurs permettent à leur communauté de changer de nom, quelle qu'en soit la raison, pour qu'une modification puisse être effectuée.Malheureusement,. Chaque nom choisi est définitif jusqu'à la suppression du personnage. Le seul moyen de changer de nom est de supprimer un personnage, vous obligeant donc de reprendre à zéro votre progression.Toutefois, il n'est pas impossible que la fonctionnalité soit implantée dans un avenir plus ou moins proche, si la demande de la part des joueurs est importante. Avec le temps, il se pourrait que certains veuillent changer leur pseudo, surtout lorsque nous savons que le choix d'un nom est pourdans l'ensemble et non pas le serveur dans lequel le personnage est créé.De ce fait, si vous n'avez pas encore créé un personnage dans, choisissez bien votre pseudo, pour ne pas le regretter dans quelques jours, semaines ou mois.