New World connaît son meilleur pic de 2022

Malgré un lancement réussi en termes de joueurs (pic à 910 000 joueurs), l'expérience n'a pas été parfaite en septembre 2021, notamment à cause des problèmes de serveurs et des nombreux autres soucis en jeu. Très vite, les joueurs l'ont abandonné, alors que les plus assidus sont tout de même restés plusieurs mois, mais une partie a tout de même fini par laisser le MMO de survie de côté.Amazon ne s'est toutefois pas laissé abattre et a travaillé pour revoir l'expérience., ce qui a ravi certains joueurs, avant de publier, en octobre. Dans la foulée,Comme nous pouvons le voir sur Steam Charts, ce sont ainsi 137 755 utilisateurs simultanés qui ont été recensés le 31 octobre, et ce chiffre ne décroît pas depuis, ce qui confirme que les derniers ajouts sont pertinents. En prime, pour inciter les plus réticents à franchir le pas, New World a profité d'une réduction de 50 %, le passant à 19,99 €. Espérons que cela dure encore et qu'un nouvel engouement se crée, afin que New World devienne le jeu qu'il aurait dû être au lancement.reste disponible sur PC, uniquement sur Steam.