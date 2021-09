Comment participer à la bêta de New World ?

Rendez-vous sur la page Steam de New World (vous pouvez cliquer ici).

Descendez jusqu'à la partie « Participer à New World Open Beta » Cliquez sur « Demander l'accès ».

Une fois l'action effectuée, il ne vous reste plus qu'à attendre le 9 septembre, pour recevoir un email pour vous informer de votre participation. Notez que l'email est celui associé à votre compte Steam.



Après diverses alphas et une bêta fermée,. À quelques jours de sa sortie finale, il s'agit ni plus ni moins que d'un test grandeur nature. Si les développeurs espèrent que tout se passera bien et avoir de bons retours, pour la communauté encore indécise, c'est le moment idéal de se plonger dans le grand bain, dans l'objectif d'avoir une idée de l'expérience qui sera proposée par la version finale.Cette fois-ci, la. La seule obligation est de disposer d'un compte Steam, ce qui doit être le cas de la quasi-totalité des futurs joueurs. Si vous souhaitez participer à cette bêta ouverte, sachez que les développeurs ont indiqué la marche à suivre sur les réseaux sociaux, afin qu'un maximum en profite sans complication. Si vous faites partie des intéressés, voici les étapes que vous allez devoir suivre :Malheureusement pour celles et ceux ayant une faible connexion, aucun pré-téléchargement ne semble de la partie. Il va donc falloir attendre ce 9 septembre avant de lancer le téléchargement.Rappelons que celle-ci débute à 16h en France et se terminera ce 12 septembre à 9h. Question NDA, étant une bêta ouverte, aucune restriction de diffusion n'est mise en place, les joueurs étant libre de partager ce qu'ils veulent. La progression, quant à elle, ne sera pas sauvegardée.La sortie finale de New World est attendue pour le 28 septembre, à moins qu'il ne soit encore victime d'un report.