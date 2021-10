Comment muter le chat sur New World ?

Comment muter, signaler ou bloquer un joueur ?

étant un MMO, vous allez avoir affaire à une multitude de joueurs au cours de vos diverses aventures. Mais comme souvent, certains de ces joueurs n'adopteront pas le meilleur des comportements, pouvant énerver les gens à la longue. De ce fait, Amazon permet plusieurs options pour limiter la mise en avant de ces perturbateurs, voire de les signaler et bloquer pour qu'ils cessent de nuire, que ce soit à l'écrit ou via le chat vocal.Si une ou plusieurs personnes du chat vous ennuient, ou si vous trouvez que les conversations sont inutiles, sachez que vous pouvez désactiver le chat, ou mettre des filtres afin de ne recevoir que les messages qui vous intéressent. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche « Entrée » et de cliquer sur la roue crantée des paramètres, qui se trouve juste au-dessus de l'espace dédié à la rédaction d'un message. Une fois dans le menu,. Par défaut, tout est en « Discussion », mais vous pouvez, au besoin, le modifier.Par exemple, vous pouvez muter le chat global, mais garder les alertes pour l'aide ou les gens qui se trouvent à proximité de vous, ou encore ne laisser que la conversation de votre faction active.Si ce n'est qu'un seul joueur en particulier qui vous irrite, vous allez devoir partir à sa rencontre pour le muter, en appuyant sur la touche H lorsque vous êtes à côté de lui. S'ouvrira ensuite une fenêtre vous permettant d'effectuer quelques actions, en plus de le mettre en sourdine, comme le bloquer ou le signaler. Vous pouvez sinon l'ajouter en ami ou encore lui envoyer un message privé.Toutefois, vous pouvez également signaler un joueur, où qu'il se trouve, même si vous n'êtes pas à côté, via le chat. Il suffit de cliquer sur la petite fenêtre « signaler » et de choisir la raison.