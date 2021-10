New World : Comment changer de faction ?

Comment changer de faction dans New World ?

Ouvrez le menu du personnage en cliquant sur la touche K (par défaut).

Rendez-vous dans l'onglet « Biographie », tout à gauche.

En dessous de votre bannière de faction, vous devriez voir « Changer de faction ».

Cliquez dessus et choisissez la faction de votre choix (si cela est possible).

Un changement de faction vous coûte 100 Azoth.

Tous les jetons de factions et votre rang seront réinitialisés.

étant un MMO, vous pouvez, et même devez, trouver une faction, permettant d'obtenir divers bonus. Ici, vous en avez trois :, chacune ayant des visions qui sont différentes pour l'Aeternum. Contrairement à d'autres jeux du genre, comme World of Warcraft,. Si tel est votre cas, nous vous expliquons comment faire.Très vite, après quelques petites heures de jeu, il vous est demandé de. Chacun des chefs vous fera une petite présentation de sa vision et de ses objectifs, mais il est difficile de se projeter et de savoir laquelle choisir. Pour cela, Amazon Games offre la possibilité à ses joueurs de changer de faction à tout moment du jeu, tout en devant respecter quelques critères.Si vous faites partie de celles et ceux voulant changer leur faction, quelle qu'en soit la raison, voici les étapes à suivre :Une fois l'action effectuée, vous pourrez alors reprendre votre exploration et participer aux objectifs de votre nouvelle faction. Cependant, pour éviter toute sorte d'abus, Amazon Games limite le changement de faction à une fois tous les 120 jours. Il faut donc bien choisir pour éviter d'être bloqué dans une que vous n'appréciez pas particulièrement.