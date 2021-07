New World : Carte (map) interactive et points d'intérêt

Carte (map) New World

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un MMO ambitieux doté d'une carte assez grande et chargée, Aternum étant une vaste contrée où les ressources sont nombreuses, tout comme les points d'intérêt. Il sera donc particulièrement fastidieux, pour certains, de chercher des choses précises lors des premières heures de jeu, quand la carte n'est encore qu'un mystère. Pour éviter cela, vous pouvez vous aider d'en ligne, laquelle vous donne quelques indications pour perdre moins de temps dans vos quêtes de ressources ou autres tâches importantes pour votre évolution.Une partie des joueurs aime découvrir par eux-mêmes la carte et chercher, parfois pendant des heures. Néanmoins, une autre partie ne souhaite pas passer par là et veut limiter les pertes de temps. C'est pourquoi la communauté a créé une carte interactive , permettant de recenser toutes les informations qui pourraient vous être utiles lors de vos voyages sur les terres d'Aternum.Grâce à cette, vous allez, entre autres, pouvoir retrouver facilement les emplacements des animaux, des minerais de ressources à récolter, les points d'intérêt ou encore om trouver certaines plantes (en personnalisant votre recherche, évidemment). En d'autres termes, elle vous fera gagner du temps si vous ne savez pas encore où chercher et vous aidera à connaîtrebeaucoup plus rapidement.Naturellement, si laest modifiée par Amazon Games, ce qui sera probablement le cas au fil du temps, cettesera mise à jour, afin que vous puissiez toujours vous en inspirer, que ce soit le temps de quelques minutes ou plus. Cettedevrait permettre à une multitude de joueurs de faire connaissance plus facilement avec Aternum, avant de connaître le moindre recoin au bout de quelques dizaines d'heures de jeu.