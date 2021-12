New World : Amazon est allé « trop vite », selon le directeur du jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Très attendu, le MMO d'Amazon Games a connu un lancement raté, notamment à cause des nombreux problèmes de serveurs. Si, trois mois plus tard, les choses se sont légèrement améliorées, quelques problèmes sont encore présents, et le nombre de joueurs a drastiquement baissé. Néanmoins,, ce qui, normalement, devrait attirer d'anciens, voire de nouveaux joueurs à terme.Dans une récente interview avec PCGamesN , a expliqué certaines choses, notamment les erreurs qui ont été faites « en allant trop vite », confondant vitesse et précipitation. Cependant, l'équipe a appris de ses erreurs et est en train de trouver l'équilibre entre tout cela. L'objectif est « d'offrir à chaque joueur une excellente expérience, et en tant qu'équipe, nous nous améliorons chaque jour en matière de patchs et de tests. »Qui plus est, il explique que lorsqu'un problème est détecté, l'équipe se concentre à la résolution de celui-ci avant tout, mais cela n'handicape en rien la création de nouveau contenu, étant donné qu'il s'agit de deux équipes différentes. « Par exemple, le récent problème que nous avons eu avec les pièces de monnaie en jeu a nécessité des ingénieurs qui comprennent cette partie du code, tandis que la mise à jour de Dans le Néant a été gérée par une équipe différente d'ingénieurs de gameplay, de concepteurs et d'artistes ».Pour ce qui est de l'avenir, maintenant que les plus gros soucis ont été corrigés, à long terme les développeurs aimeraient augmenter la taille du monde jouable. Une mise à jour majeure deest d'ailleurs prévue pour ce mois de décembre (initialement, nous aurions dû la voir arriver ce 14 décembre, mais elle arrivera plus tard).