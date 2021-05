New World : Amazon envisage de proposer des boosts d'XP dans sa boutique, après son lancement

Please read this letter regarding the storefront testing we are currently doing in Alpha. pic.twitter.com/IucMciGWC1 — New World (@playnewworld) May 15, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À quelques mois de sa sortie,, sur tous les points. Une alpha est actuellement en cours pour régler les derniers problèmes et équilibrer les choses qui peuvent l'être, afin de proposer la meilleure expérience possible lors de son lancement, en août.Récemment, une rumeur est apparue sur Reddit , selon laquelle. Bien évidemment, les joueurs ont très vite réagi et la plupart ne voient pas cela d'un bon œil, puisque les utilisateurs jouant peu pourraient concurrencer ceux ayant passé du temps en jeu, simplement en dépensant de l'argent. L'équilibre du jeu serait ainsi déréglé.Toutefois, Amazon a très vite pris la parole pour clarifier la situation. Dans un premier temps, au lancement de New World,. Mais le studio a bien mis en teste certains packs qui influencent le gamplay,. Rich Lawrence, directeur du studio, a cependant précisé que si cela voyait le jour,, et que l'objectif est qu'il y ait un maximum de joueurs qui atteignent le contenu et modes engame, déblocables après de nombreuses heures. De ce fait, cet ajout pourrait, selon Amazon Games,« Les MMO demandent un énorme investissement en temps dont tout le monde ne dispose pas. Les boosts peuvent être un moyen pour quelqu'un qui n'a pas le temps d'obtenir plus de choses qu'il ne peut en jouant et de soutenir le jeu et la communauté d'une autre manière. » Malgré ces précisions et le fait que, la communauté est relativement divisée sur le sujet.Pour rappel, New World sortira le 31 août sur PC.